Ромео и Джульетта: новое прочтение истории в театре «Наш дом»

В минувшие выходные озерские зрители вновь стали свидетелями одной из самых известных трагедий, пережившей десятки экранизаций, оперные и балетные постановки, мюзиклы. Казалось бы, что нового можно привнести в знакомый сюжет? Но нестандартное мышление режиссёра Никиты Трофимова добавило в прочтение драматургического материала множество интересных идей. Рассказывая о постановке, он пояснил, что его спектакль вневременной. Вопросы, которые ставились четыреста лет назад, актуальны и сейчас.
Никита Трофимов особо отметил замечательную труппу театра «Наш дом», где каждый артист откликается на все задумки и талантливо реализует их и в главных, и в эпизодических ролях. Режиссёрский замысел также нашёл отражение в костюмах и декорациях. На сцене соединены разные времена и эпохи. Персонажи одеты в пиджаки, фраки, в дутые куртки, мини юбки, платья в пол. В их руках - ножи и револьверы.
На смелую интерпретацию пьесы работает пластическая выразительность актёров (хореограф-постановщик Андрей Иодловский) и музыкальное оформление спектакля (режиссер, аранжировщик Александра Миронова). Музыкальный ансамбль в составе Александры Мироновой, Никиты Воробьева, Кирилла Ярцева, репетитора по вокалу Анастасии Шомполовой создали удивительную мелодическую канву.
Необычна и интересна сценография художника-постановщика Анны Поляковой. Разновысокие площадки, выстроенные на сцене, дают дополнительный объем, разнообразие мизансценирования, помогают актерам в более полном раскрытии ролей.
В ролях заняты заслуженные артисты РФ Николай Скрябин, Вохобжон Азимов, а также Сергей Ахлюстин, Елена Лагодич, Анастасия Борисова, Василий Казанцев, Никита Воробьев, Владислав Илюхин, Юлия Гусева, Александра Ельцова, Андрей Иодловский, Анастасия Шевченко.
Глава округа Евгений Щербаков старается не пропускать театральных премьер. 13 февраля он пришёл на спектакль с супругой. Евгений Щербаков посоветовал посмотреть эту постановку со своей второй половиной:
– Очень рекомендую просмотр спектакля «Ромео и Джульетта» в театре «Наш дом». Обязательно парами! Мы с супругой оценили.
Невероятные эмоции, стилизованная под современность классика, живая музыка, талантливые актёры - именно это ожидает вас на спектакле. «Наш дом» как всегда в авангарде: уникальный театр высочайшего уровня, нам, озерчанам, просто повезло жить рядом с такими талантливыми творческими людьми. Спектакль - шедевр, рекомендуем к просмотру: точно не пожалеете.
Фото Владимира Оськина.
Использованы материалы сайта театра «Наш Дом»:
https://teatr-ozersk.ru/news/84-novosti-73-go-teatralnogo-sezona-2020-2021/1039-lyubovniki-iz-verony...
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа