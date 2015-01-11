2021-02-15YEKT11:00:00 | Губерния Ольга Фаткулина стала бронзовым призером чемпионата мира по конькобежному спорту Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









В Херенвене (Нидерланды) завершился чемпионат мира по скоростному бегу на коньках. Южноуральская спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 500 метров, показав результат 37,45 секунды. И это несмотря на то, что Ольга Фаткулина выступала с незалеченной травмой, проявив силу воли и уральский характер.Воспитанница челябинской СШОР им. Л. П. Скобликовой подтвердила, что является одной из сильнейших конькобежек мира на спринтерских дистанциях, завоевав бронзу чемпионата мира на дистанции 500 м. Золото завоевала ещё одна россиянка Ангелина Голикова, серебро у немки Фемке Кок.«Судя потому, что было месяц назад, я довольна этой бронзой, - рассказала Ольга Фаткулина пресс-службе Союза конькобежцев России. – Я болела – не знаю, коронавирусом или чем, положительных тестов не было. Потом получила надрыв мышцы, она до сих пор болит. Не могу из-за этого делать резких движений. На этот чемпионат мира выходила как на тренировочные старты – будто на сборах стартуем. Я просто пробежала 500 м как могу. Приятно уехать с медалью, что мой труд вознагражден. Это вдохновляет». «Ольга одна из наших главных олимпийских надежд, звезда южноуральского и российского спорта, - прокомментировал успешное выступление спортсменки исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов. - Очень рад, что ей в очередной раз удалось завоевать медаль чемпионата мира. Искренне поздравляю спортсменку, её тренера и всех южноуральцев с этим значимым достижением».Успешно выступили на чемпионате мира и российские спортсмены. В общей сложности они завоевали 11 медалей. Золото выиграла Ангелина Голикова на дистанции 500 м. Серебро завоевали Павел Кулижников (500 м) и Наталья Воронина (5000 м). Бронза на счету Ольги Фаткулиной (500 м), Елизаветы Голубевой (1000 м), Евгении Лаленковой (1500 м), Сергея Трофимова (5000 м), Александра Румянцева (10 000 м). Также бронзовые медали наши спортсмены (Сергей Трофимов, Данила Семериков, Руслан Захаров / Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева) завоевали в командных гонках.В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), которое исключает выступление российских спортсменов под гимном и флагом своей страны на чемпионатах мира, в Херенвене они стартовали под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU).







Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиВ Херенвене (Нидерланды) завершился чемпионат мира по скоростному бегу на коньках. Южноуральская спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 500 метров, показав результат 37,45 секунды. И это несмотря на то, что Ольга Фаткулина выступала с незалеченной травмой, проявив силу воли и уральский характер.Воспитанница челябинской СШОР им. Л. П. Скобликовой подтвердила, что является одной из сильнейших конькобежек мира на спринтерских дистанциях, завоевав бронзу чемпионата мира на дистанции 500 м. Золото завоевала ещё одна россиянка, серебро у немки«Судя потому, что было месяц назад, я довольна этой бронзой, - рассказалапресс-службе Союза конькобежцев России. – Я болела – не знаю, коронавирусом или чем, положительных тестов не было. Потом получила надрыв мышцы, она до сих пор болит. Не могу из-за этого делать резких движений. На этот чемпионат мира выходила как на тренировочные старты – будто на сборах стартуем. Я просто пробежала 500 м как могу. Приятно уехать с медалью, что мой труд вознагражден. Это вдохновляет». «Ольга одна из наших главных олимпийских надежд, звезда южноуральского и российского спорта, - прокомментировал успешное выступление спортсменки исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области. - Очень рад, что ей в очередной раз удалось завоевать медаль чемпионата мира. Искренне поздравляю спортсменку, её тренера и всех южноуральцев с этим значимым достижением».Успешно выступили на чемпионате мира и российские спортсмены. В общей сложности они завоевали 11 медалей. Золото выиграла Ангелина Голикова на дистанции 500 м. Серебро завоевали(500 м) и(5000 м). Бронза на счету Ольги Фаткулиной (500 м),(1000 м(1500 м(5000 м),(10 000 м). Также бронзовые медали наши спортсмены (Сергей Трофимов, Данила Семериков, Руслан Захаров / Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева) завоевали в командных гонках.В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), которое исключает выступление российских спортсменов под гимном и флагом своей страны на чемпионатах мира, в Херенвене они стартовали под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (RSU). Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области AzAzA 2021-02-15YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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