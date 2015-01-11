Южноуральская молодежь отметит День Российских студенческих отрядов

На Южном Урале с 15 по 19 февраля состоится ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня Российских студенческих отрядов. Главным из них станет открытие «студотрядовского» сквера в центре Челябинска, сообщает пресс-служба Челябинского регионального отделения МООО «РСО».Праздник отмечается ежегодно 17 февраля по всей стране. День Российских студенческих отрядов был учрежден в соответствии с Указом Президента РФ в 2015 году.В Челябинске 17 февраля состоится торжественное открытие Сквера студенческих отрядов. Общественное пространство находится на пересечении проспекта Ленина и улицы Тернопольской. Здесь же развернется уличная фотовыставка, посвященная движению студенческих отрядов.Традиционно в честь Дня РСО пройдет финал XIV Областного фестиваля танцев студенческих отрядов. Вечером 19 февраля в актовом зале ЮУрГУ соберутся ветераны и бойцы студенческих отрядов. В этом году на фестивале выступит 21 коллектив студенческих отрядов Челябинской области.В течение праздничной недели на региональных телеканалах состоятся эфиры с руководителем Челябинского регионального отделения МООО «РСО» Юрием Болдыревым. К программе «Наше утро» Областного телеканала, как ожидается, дистанционно присоединятся бойцы студенческих отрядов, которые сейчас трудятся на строительных объектах в Ленинградской и Калининградской областях.Добавим, что до конца февраля пройдут прямые эфиры с руководителями направлений студенческих отрядов в instagram-аккаунте @chelsso174. Молодежь узнает нюансы работы, условия и требования, а также сможет задать любой интересующий вопрос. Анонсы эфиров публикуются в официальных аккаунтах Челябинской областного студенческого отряда в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.Через школу студенческих отрядов в нашей стране прошли более 18 миллионов человек. В Челябинской области ежегодно свыше 2 000 молодых людей, с гордостью называющих себя бойцами студотрядов, занимаются строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей, работой в сфере сервиса и другими видами работ.Также ребята реализуют добровольческие и патриотические акции, участвуют в общественной жизни, творческих конкурсах, организуют мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи Южного Урала.