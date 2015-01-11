2021-02-15YEKT13:00:00 | Губерния Челябинская область стала одним из создателей федерального сообщества центров «Мой бизнес» Источник: Центр «Мой бизнес»









Региональные центры «Мой бизнес» образовали всероссийское профессиональное сообщество – Ассоциацию институтов развития предпринимательства «Мой бизнес», целью которого является создание качественной экосистемы для развития предпринимательства. Инициаторами, а впоследствии и первыми участниками выступили Алтайский край, Калининградская и Челябинская области. На днях концепция была представлена Минэкономразвития России и всем центрам «Мой бизнес» в онлайн-формате.Главными целями Ассоциации являются развитие и популяризация предпринимательства, разработка новых мер поддержки для бизнеса, а также усиление межрегионального сотрудничества. Кроме того, отдельными направлениями работы выделены повышение профессионального уровня специалистов институтов развития предпринимательства, создание единой информационной повестки, проведение совместных мероприятий.Необходимость в создании подобного «профсоюза» возникла еще в 2019 году, когда Минэкономразвития России организовало всероссийское обучение региональных команд центров «Мой бизнес», в котором приняло участие порядка двух тысяч человек из 43 регионов страны.«Команда экономического блока правительства Челябинской области тоже принимала участие в этом обучении, в том числе и в качестве спикеров и разработчиков самой программы. В ходе этого образовательного проекта участники пришли к выводу, что у каждого региона есть свои успешные кейсы по работе с предпринимателями, и важно не «прятать» их друг от друга, а уходить от конкуренции, делиться опытом, чтобы выйти на качественно новый уровень работы с бизнесом, быть одной сплоченной командой с общими целями и идеями. И уже эта ключевая мысль трансформировалась сначала в неформальное сообщество, а потом в такой масштабный проект как Ассоциация», - прокомментировал Алексей Текслер, губернатор Челябинской области.Также он подчеркнул, что важно совершенствовать систему поддержки бизнеса таким образом, чтобы предприниматели не были привязаны территориально к региону, в котором осуществляют деятельность, а могли получить услугу, обратившись в любой центр «Мой бизнес» на территории России.Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес» уже разработала программу работы с регионами на 2021 год. Так, среди ключевых мероприятий – проведение Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая пройдет в этом году в Калининграде и соберет порядка 500 участников из всех регионов Российской Федерации.«Поддержка предпринимательства – одна из приоритетных задач нашего региона, и мы благодарны за оказанное нам доверие в части проведения Всероссийской конференции. Это серьезный шаг в части усиления межрегионального профессионального сотрудничества и обмена опытом. В рамках этого мероприятия уже запланирован ряд важных событий федерального уровня, таких как подведение итогов работы центров «Мой бизнес» в прошлом году и вручение специальной премии», - прокомментировал Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.Концепцию Ассоциации презентовал в онлайн-формате ее руководитель, генеральный директор центра «Мой бизнес» Челябинской области Артур Юсупов. Он рассказал, что на сегодняшний день членами Ассоциации стали уже 15 регионов, еще 14 находятся на стадии присоединения к сообществу. Предполагается, что членами сообщества до конца года станет не менее 50 регионов России. Источник: Центр «Мой бизнес»Региональные центры «Мой бизнес» образовали всероссийское профессиональное сообщество – Ассоциацию институтов развития предпринимательства «Мой бизнес», целью которого является создание качественной экосистемы для развития предпринимательства. Инициаторами, а впоследствии и первыми участниками выступили Алтайский край, Калининградская и Челябинская области. На днях концепция была представлена Минэкономразвития России и всем центрам «Мой бизнес» в онлайн-формате.Главными целями Ассоциации являются развитие и популяризация предпринимательства, разработка новых мер поддержки для бизнеса, а также усиление межрегионального сотрудничества. Кроме того, отдельными направлениями работы выделены повышение профессионального уровня специалистов институтов развития предпринимательства, создание единой информационной повестки, проведение совместных мероприятий.Необходимость в создании подобного «профсоюза» возникла еще в 2019 году, когда Минэкономразвития России организовало всероссийское обучение региональных команд центров «Мой бизнес», в котором приняло участие порядка двух тысяч человек из 43 регионов страны.«Команда экономического блока правительства Челябинской области тоже принимала участие в этом обучении, в том числе и в качестве спикеров и разработчиков самой программы. В ходе этого образовательного проекта участники пришли к выводу, что у каждого региона есть свои успешные кейсы по работе с предпринимателями, и важно не «прятать» их друг от друга, а уходить от конкуренции, делиться опытом, чтобы выйти на качественно новый уровень работы с бизнесом, быть одной сплоченной командой с общими целями и идеями. И уже эта ключевая мысль трансформировалась сначала в неформальное сообщество, а потом в такой масштабный проект как Ассоциация», - прокомментировал, губернатор Челябинской области.Также он подчеркнул, что важно совершенствовать систему поддержки бизнеса таким образом, чтобы предприниматели не были привязаны территориально к региону, в котором осуществляют деятельность, а могли получить услугу, обратившись в любой центр «Мой бизнес» на территории России.Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес» уже разработала программу работы с регионами на 2021 год. Так, среди ключевых мероприятий – проведение Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая пройдет в этом году в Калининграде и соберет порядка 500 участников из всех регионов Российской Федерации.«Поддержка предпринимательства – одна из приоритетных задач нашего региона, и мы благодарны за оказанное нам доверие в части проведения Всероссийской конференции. Это серьезный шаг в части усиления межрегионального профессионального сотрудничества и обмена опытом. В рамках этого мероприятия уже запланирован ряд важных событий федерального уровня, таких как подведение итогов работы центров «Мой бизнес» в прошлом году и вручение специальной премии», - прокомментировал, губернатор Калининградской области.Концепцию Ассоциации презентовал в онлайн-формате ее руководитель, генеральный директор центра «Мой бизнес» Челябинской области. Он рассказал, что на сегодняшний день членами Ассоциации стали уже 15 регионов, еще 14 находятся на стадии присоединения к сообществу. Предполагается, что членами сообщества до конца года станет не менее 50 регионов России. AzAzA 2021-02-15YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Результаты и доступность государственной поддержки в Челябинской области об ...

Кастинг на реалити-шоу «Просто бизнес» пройдет уже в эту субботу

В Кыштыме бизнес – сообщество обсудило актуальные вопросы развития малого п ...

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области нач ...

МФЦ для бизнеса откроется в офисном центре Greenplex {comments_news}