На «Солнечной долине» состоялась тренировка спасателей и медиков

Тренировка медиков прошла на специально оборудованной трассе по ски-кроссу. Именно на ней лучшие спортсмены мира разыграют звание сильнейших на этапе Кубка мира по фристайлу, который пройдет на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 12-13 марта. В соревнованиях примут участие 82 спортсмена из 13 стран.«Во время соревнований работает четыре бригады: в каждой по три спасателя и один доктор. Сегодня мы отрабатываем действия спасателей и доктора. Главное – их слаженная работа. Сегодня мы имитировали падение спортсмена, на самой высокой точке трассы, в максимальном удалении от места стоянки машины скорой помощи. Когда условный пострадавший упал, мы засекли время и считали, сколько времени занимает процедура эвакуации с трассы, сколько времени понадобится доктору, чтобы доехать до пострадавшего и сколько времени нужно бригаде, чтобы наложить шины и оказать первую помощь. Хотелось бы отметить, что у нас отличные бригады – в каждой высококвалифицированные спасатели и медик, работающие в связке», – рассказала руководитель медицинской службы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс Наталья Евчая.
Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области