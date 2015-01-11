Взорвавшийся 8 лет назад метеорит «Челябинск» оказался суперболидом

Астрофизики Челябинского государственного университета опубликовали статистику падений метеоритов и болидов за 160 лет – метеорит, взорвавшийся над Южным Уралом 15 февраля 2013 года, оказался одним из самых крупных.

В каталог вошли 938 падений метеоритов с 1860 по 2018 годы. При этом за последние 100 лет зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных Челябинскому по типу и размерам. Следовательно, похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет.

Исследование провели заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ, профессор Александр Дудоров и доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Ольга Еретнова. Результаты опубликованы в Астрономическом Вестнике и в Трудах Института Астрономии РАН.

Восемь лет назад, 15 февраля 2013 года, в Челябинской области упал метеорит диаметров 18-20 метров, получивший имя «Челябинск». Энергия его взрыва составила около 500 кт. Для сравнения, атомная бомба «Малыш», сброшенная в 1945 году на Хиросиму, имела мощность около15 килотонн. Т.е. взрыв, прогремевший над Челябинском, оказался в 33 раза мощнее.

Это один из самых исследованных метеоритов. Была найдена существенная часть фрагментов. Наиболее крупные, общей массой 654 кг, подняли со дна озера Чебаркуль. Самый большой осколок хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. Исследованию метеорита Челябинск посвящено около 300 научных статей.

«На поверхность Земли ежегодно выпадает несколько десятков тысяч тонн космического вещества. Большую часть составляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 метра и сгорающие в атмосфере. Не все вошедшие в атмосферу метеороиды регистрируются как метеориты. Только в последние десятилетия появилась возможность регистрации болидов с помощью болидных сетей и инфразвуковых станций», – рассказал доктор физико-математический наук, почетный профессор ЧелГУ Александр Дудоров.

Уже после публикации исследований, 22 января 2021 года, жители Земли наблюдали еще один болид в Китае, в районе города Юйшу, Юйшу-Тибетского автономного округа.

«По данным NASA энергия, выделившаяся при разрушении вошедшего в атмосферу Земли метеорида, составила около 9,5 килотонны в тротиловом эквиваленте. Метеороид вошел в атмосферу под маленьким углом, и болид от него наблюдался почти 30 секунд. Челябинский мы могли наблюдать в течение 15,6 секунды. Диаметр вошедшего в атмосферу метеороида в Китае составляет около 6 метров, если считать его каменным. Возможно, фрагменты метеороида долетели до поверхности Земли, но падение произошло в горной малонаселенной местности, и официальных сообщений о найденных метеоритах пока нет», – пояснила доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Ольга Еретнова.

После метеорита Челябинск был еще один болид, по энергии взрыва превосходящий китайский. 6 февраля 2016 года над Атлантическим океаном пролетел метеороид диаметром около 7 метров, энергия взрыва которого оценивается в 13 кт. Однако и ему не удалось превзойти по разрушительной энергии Челябинский суперболид.

https://dostup1.ru/society/Vzorvavshiysya-8-let-nazad-meteorit-Chelyabinsk-okazalsya-super-bolidom_134226.html