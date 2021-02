2021-02-16YEKT06:00:00 | Губерния Хибла Герзмава и Юлиан Рахлин выступят с Челябинским симфоническим оркестром Источник: Челябинская филармония









C 6 по 10 апреля при поддержке губернатора Челябинской области вновь пройдет одно из самых значимых культурных событий региона – Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». Челябинская филармония уже в десятый раз встретит титулованного пианиста и его коллег — звезд академической музыки первой величины. В фестивале примет участие команда гениальных музыкантов, представляющих российскую и мировую элиту классической музыки. 6 апреля на гала-концерте фестиваля слушатели прикоснутся к миру классической оперы: впервые на фестиваль Дениса Мацуева приглашена Хибла Герзмава. Дива, обладающая неземным голосом и потрясающим драматическим талантом, покорила все самые статусные концертные залы мира. Каждое ее выступление сопровождается шлейфом восторженных отзывов и собирает россыпь престижных премий.Еще один звездный участник гала-концерта — профессор Венской консерватории Юлиан Рахлин. Это один из самых известных скрипачей Европы, обладающий потрясающей виртуозностью и невероятной харизмой. Участие в открытии фестиваля примет также блистательный виолончелист, лауреат конкурса Чайковского Нарек Ахназарян. The Washington Post писала о выступлении музыканта в Кеннеди-центре: «Зал был забит до отказа. Публика, увидев и услышав талант такого масштаба, была в восторге... Нельзя не отметить звуковую палитру и певучесть, присущие его игре. Его ждет звездная карьера».7 апреля слушателей ждет вечер симфонической музыки. И вновь солируют первоклассные музыканты-виртуозы, победители крупных международных музыкальных состязаний. На сцену филармонии выйдут выпускница Кливлендского института музыки и Йельского университета скрипачка, альтистка Сара мак Эльрави и Юлиан Рахлин. Вместе с мэтрами выступит молодая исполнительница – 17-летняя пианистка Ева Геворгян, громко заявившая о себе на российском телевизионном конкурсе «Щелкунчик», на музыкальных конкурсах в Испании, Германии, Италии, Польше, США.Сам художественный руководитель и идейный вдохновитель форума, знаменитый пианист Денис Мацуев примет участие в каждом из концертов. Десятый фестиваль легендарного музыканта обещает стать настоящим музыкальным праздником с новым прочтением классики и обязательными импровизационными сюрпризами. Слушателей ждут уникальные программы. Среди них — два вечера со звездными гостями фестиваля и Челябинским симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова (гала-концерт 6 апреля, вечер симфонической музыки 7 апреля) и программа «Классика&Jazz» (8 апреля). Ведущий фестивальных концертов — актер, телеведущий Юлиан Макаров.9 апреля музыкальный форум продолжится в Сатке. А 10 апреля Челябинский симфонический оркестр и солисты отправятся в Троицк. В обоих городах выступит Денис Мацуев.Отметим, что сегодня фестиваль «Денис Мацуев представляет»… – не только самый значимый, но и, пожалуй, самый «долгоиграющий» из масштабных фестивальных событий региона. В июне 2020 года Денис Мацуев награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью». С самого первого фестиваля он знакомил челябинскую публику со звездами классической музыки мировой величины. Будучи президентом благотворительного фонда «Новые имена», поддерживал талантливых юных музыкантов. И главное - во многом благодаря именно Денису Мацуеву в Челябинске сегодня есть свой симфонический оркестр. В январе 2021 года Челябинский симфонический оркестр вместе с пианистом выступил в одном из самых престижных и современных концертных залов страны – московском «Зарядье». Источник: Челябинская филармония Участие в открытии фестиваля примет также блистательный виолончелист, лауреат конкурса Чайковского. The Washington Post писала о выступлении музыканта в Кеннеди-центре: «Зал был забит до отказа. Публика, увидев и услышав талант такого масштаба, была в восторге... Нельзя не отметить звуковую палитру и певучесть, присущие его игре. Его ждет звездная карьера».7 апреля слушателей ждет вечер симфонической музыки. И вновь солируют первоклассные музыканты-виртуозы, победители крупных международных музыкальных состязаний. На сцену филармонии выйдут выпускница Кливлендского института музыки и Йельского университета скрипачка, альтисткаи Юлиан Рахлин. Вместе с мэтрами выступит молодая исполнительница – 17-летняя пианистка, громко заявившая о себе на российском телевизионном конкурсе «Щелкунчик», на музыкальных конкурсах в Испании, Германии, Италии, Польше, США.Сам художественный руководитель и идейный вдохновитель форума, знаменитый пианист Денис Мацуев примет участие в каждом из концертов. Десятый фестиваль легендарного музыканта обещает стать настоящим музыкальным праздником с новым прочтением классики и обязательными импровизационными сюрпризами. Слушателей ждут уникальные программы. Среди них — два вечера со звездными гостями фестиваля и Челябинским симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России(гала-концерт 6 апреля, вечер симфонической музыки 7 апреля) и программа «Классика&Jazz» (8 апреля). Ведущий фестивальных концертов — актер, телеведущий.9 апреля музыкальный форум продолжится в Сатке. А 10 апреля Челябинский симфонический оркестр и солисты отправятся в Троицк. В обоих городах выступит Денис Мацуев.Отметим, что сегодня фестиваль «Денис Мацуев представляет»… – не только самый значимый, но и, пожалуй, самый «долгоиграющий» из масштабных фестивальных событий региона. В июне 2020 года Денис Мацуев награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью». AzAzA 2021-02-16YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

