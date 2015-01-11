глк «Егоза» запускает большой подъёмник!

Ловите предпраздничное расписание и готовьтесь провести эти выходные и будни у нас на ЕГОЗЕ!
СР, ЧТ - вечернее катание на трассе СПОРТИВНАЯ. Большой и малый подъёмники. Прокат. Инструкторы. Бесплатная парковка.
ПТ - выходной. Готовим трассы к выходным.
СБ - с 12:00 до 17:00 Все трассы. И ВЕРБЛЮД ТОЖЕ! С 18:00 до 21:00 - вечернее катание на СПОРТИВНОЙ.
ВС, ПН и ВТ (23.02) с 10:00 до 17:00 ВСЕ ТРАССЫ!
С субботы до вторника для вас также работает ПРОКАТ, КАФЕ, ИНСТРУКТОРЫ, МАНГАЛЬНЫЕ ЗОНЫ!
Расписание будет пополняться праздничными мероприятиями и другими эвентами. Следите за новостями: https://vk.com/glk_egoza
Приезжайте на Егозу!
Go на гору!