глк «Егоза» запускает большой подъёмник!

Ловите предпраздничное расписание и готовьтесь провести эти выходные и будни у нас на ЕГОЗЕ!

СР, ЧТ - вечернее катание на трассе СПОРТИВНАЯ. Большой и малый подъёмники. Прокат. Инструкторы. Бесплатная парковка.

ПТ - выходной. Готовим трассы к выходным.

СБ - с 12:00 до 17:00 Все трассы. И ВЕРБЛЮД ТОЖЕ! С 18:00 до 21:00 - вечернее катание на СПОРТИВНОЙ.

ВС, ПН и ВТ (23.02) с 10:00 до 17:00 ВСЕ ТРАССЫ!

С субботы до вторника для вас также работает ПРОКАТ, КАФЕ, ИНСТРУКТОРЫ, МАНГАЛЬНЫЕ ЗОНЫ!

Расписание будет пополняться праздничными мероприятиями и другими эвентами. Следите за новостями: https://vk.com/glk_egoza

Приезжайте на Егозу!

Go на гору!