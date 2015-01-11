«Трактор» передал в Исторический музей клюшку лучшего игрока

Космические спутники связи первыми чувствуют приближение весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. По информации РТРС, в такое время наступает весенняя солнечная интерференция — моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 10 минут. Время начала и окончания интерференции в Челябинской области — с 22 февраля по 8 марта ежедневно, в период времени с 11:37 до 12:23, продолжительностью до 17 минут, время московское. График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» график можно найти во вкладке «Вещание».«Телегид» — многофункциональный виртуальный проводник в телевизионном эфире: программа передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны на прием цифрового эфирного телевидения. Приложение бесплатно для пользователей, скачать его можно в App Store или Play Market. Подробнее
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15 февраля коллекция Государственного исторического музея Южного Урала пополнилась двумя новыми предметами. Директор ХК «Трактор» Иван Савин передал в фонды игровой свитер с автографами всех действующих игроков команды, а также именную клюшку нападающего черно-белых Лукаша Седлака с его росписью.Церемония передачи совпала с очередным днем рождения метеорита Челябинск и, конечно, прошла на его фоне. Иван Савин рассказал, что, когда возникло предложение передать в главный музей Челябинской области клубный свитер, вся команда почла за честь оставить на нем свои имена. Немудрено, ведь через десятки лет по этому предмету будут изучать историю «Трактора». Что касается клюшки Лукаша Седлака, то это и вовсе раритет — личное оружие великолепного игрока, побывавшее во многих ледовых баталиях. Спортивные коллекционеры немало бы дали за нее.Директор Исторического музея Владимир Богдановский с благодарностью принял ценные предметы, пообещав, что они недолго будут лежать в запасниках и обязательно займут свое место в постоянной экспозиции. Там, кстати, уже представлена форма «Трактора» образца 80-х годов и клюшка того же времени.
Источник: Государственный исторический музей Южного Урала