В Челябинском театре оперы и балета отметят 210-летие Ференца Листа

Космические спутники связи первыми чувствуют приближение весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. По информации РТРС, в такое время наступает весенняя солнечная интерференция — моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 10 минут. Время начала и окончания интерференции в Челябинской области — с 22 февраля по 8 марта ежедневно, в период времени с 11:37 до 12:23, продолжительностью до 17 минут, время московское. График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» график можно найти во вкладке «Вещание».«Телегид» — многофункциональный виртуальный проводник в телевизионном эфире: программа передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны на прием цифрового эфирного телевидения. Приложение бесплатно для пользователей, скачать его можно в App Store или Play Market. Подробнее
Это новая форма прямого участия населения в местном самоуправлении. На основании инициатив граждан определенная часть средств местного бюджета будет направлена на решение вопросов местного значения. Подробнее
13 марта на сцене Челябинской театра оперы и балета состоится мультимедийный Steinway-концерт, посвященный 210-летию со дня рождения гениального композитора Ференца Листа. В программу вошли одни из самых лучших произведений: симфоническая поэма «Прелюды» и Венгерская рапсодия № 2. Во втором отделении прозвучит концерт № 2 для фортепиано с оркестром.Ференц Лист внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры XIX века, оставив в наследие более 600 произведений. По словам критиков, во всем, что создал Лист, видна самобытность, стремление к новым путям, богатство фантазии, смелость и новизна приемов, своеобразный взгляд на искусство.Впервые оркестр Челябинского театра оперы и балета под управлением Евгения Волынского выступит вместе с заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств России Валерием Шкарупой. Пианист-виртуоз гастролировал в Китае, Германии, Италии, Финляндии, Венгрии, Болгарии. Сотрудничал с такими известными дирижерами, как Вероника Дударова, Владимир Понькин, Сергей Скрипка, Виктор Тиц, Юрий Кочнев и многими другими. Валерий является лауреатом Международного конкурса имени Ф. Листа (Будапешт) и дипломантом І Международного конкурса имени С. Рахманинова.Напомним, проект «Мультимедийный Steinway-концерт» существует в Челябинском театре оперы и балета с 2019 года. Вместе с симфоническим оркестром театра шедевры классической музыки исполняют приглашенные артисты. Так, в проекте уже приняли участие лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрий Шишкин, Константин Емельянов, лауреат Международных конкурсов Татьяна Черничка (Германия), дирижер Дмитрий Юровский (Россия/Германия).
Источник: Пресс-служба Челябинского государственного академического театра оперы и балета