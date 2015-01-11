Одаренных южноуральских школьников бесплатно подготовят к поступлению в вуз

Старшеклассники Челябинской области могут подать заявку на участие в программе «Поддержи таланты», которую проводит благотворительный фонд «Путевка в жизнь». К участию приглашают школьников из малоимущих семей, заканчивающих 10 класс без троек, интересующихся математикой, биологией, информатикой, физикой, химией и иностранными языками. Кроме того, у выпускника не должно быть источников дохода, благодаря которым он бы мог поступить в университет.

«После конкурсного отбора за победителем закрепится личный куратор, который поможет определиться с выбором вуза, ответит на волнующие вопросы и окажет моральную поддержку. Затем комиссия разработает индивидуальный план обучения, отберет педагогов высокого уровня и проверенные курсы. А перед экзаменом опытный психолог поможет настроится школьнику на успешную сдачу ЕГЭ»,

— сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

После поступления фонд «Путевка в жизнь» в течение первого курса будет выплачивать стипендию студенту.

Принять участие в программе можно, оставив заявку на сайте фонда. Для этого нужно предоставить необходимые документы, пройти тестирование, онлайн-собеседование с экспертами и офлайн-встречу с сотрудниками фонда.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/odarennykh-yuzhnouralskikh-shkolnikov-besplatno-podgotovyat-k-postupleniyu-v-vuz/