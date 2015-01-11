2021-02-17YEKT06:00:00 | Губерния Челябинская область вошла тройку лидеров по числу полуфиналистов профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» Источник: АНО «Россия – страна возможностей»









Подведены итоги дистанционного тестирования профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».Челябинскую область представят 27 студентов, причем 11 из них учатся в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова, который вошел в тройку лидеров среди непрофильных вузов.С 1 по 10 февраля участники конкурса проходили тестирование, которое включало три блока: оценка функциональной грамотности (на основе методик международных сравнительных исследований качества образования TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), общекультурный тест, а также предметное тестирование (участники могли выбрать предмет своей специализации).«Конкурс «Учитель будущего. Студенты» мы проводим впервые. Позади уже три этапа дистанционного тестирования – успешно с ним справились 600 участников. Всех их мы пригласили на межрегиональные полуфиналы, которые будут проходить в 6 регионах России с 24 февраля по 9 апреля. В ТОП-5 регионов с наибольшим количеством полуфиналистов вошли Санкт-Петербург, Свердловская область, Москва, Волгоградская область, Челябинская область», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.Он добавил, что больше всего полуфиналистов, получающих профильное образование, представляют Уральский государственный педагогический университет, Волгоградский государственный социально-педагогический университет и Российский педагогический университет им. А. И. Герцена. «В ТОП-3 непрофильных вузов по числу полуфиналистов вошли Южный Федеральный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Российский университет дружбы народов», – добавил Алексей Комиссаров.С 24 по 26 февраля в Томске состоится первый полуфинал Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, конкурсные испытания для участников Уральского федерального округа пройдут с 3 по 5 марта в Екатеринбурге, участники Приволжского федерального округа встретятся в Нижнем Новгороде с 9 по 11 марта, полуфинал Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пройдет в Анапе с 25 по 27 марта, участники из Центрального федерального округа встретятся в Ярославле с 31 марта по 2 апреля, в Калининграде с 7 по 9 апреля будут соревноваться полуфиналисты Северо-Западного федерального округа.Участники будут проходить комплексную оценку психолого-педагогических компетенций

и надпрофессиональных навыков, выполняя задания. По результатам конкурсных испытаний формируется индивидуальный рейтинг каждого участника. Победители полуфиналов определяются отдельно по каждой территориальной зоне. В ходе очных соревнований проводятся обучающие и коммуникационные мероприятия

с приглашенными экспертами.«В предметном тестировании, где участники могли самостоятельно выбрать направление своей специализации, на первом месте русский язык, на втором – психология и педагогика, на третьем – история, также популярны: обществознание, метапредмет, математика, иностранные языки, физика и информатика, – рассказал руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» Андрей Богданцев. – Конкурс «Учитель будущего. Студенты» показывает, что в учительскую профессию планируют прийти не только студенты педагогических специальностей, но и обучающиеся в других вузах, например, технических. На очных полуфиналах конкурсантов ждут реальные ситуации из повседневной школьной жизни, решение к которым необходимо будет предложить нашим участникам. Уверен, что опыт командной работы с соперниками поможет будущим педагогам легче адаптироваться к работе в школе».Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. Источник: АНО «Россия – страна возможностей»Подведены итоги дистанционного тестирования профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».Челябинскую область представят 27 студентов, причем 11 из них учатся в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова, который вошел в тройку лидеров среди непрофильных вузов.С 1 по 10 февраля участники конкурса проходили тестирование, которое включало три блока: оценка функциональной грамотности (на основе методик международных сравнительных исследований качества образования TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), общекультурный тест, а также предметное тестирование (участники могли выбрать предмет своей специализации).«Конкурс «Учитель будущего. Студенты» мы проводим впервые. Позади уже три этапа дистанционного тестирования – успешно с ним справились 600 участников. Всех их мы пригласили на межрегиональные полуфиналы, которые будут проходить в 6 регионах России с 24 февраля по 9 апреля. В ТОП-5 регионов с наибольшим количеством полуфиналистов вошли Санкт-Петербург, Свердловская область, Москва, Волгоградская область, Челябинская область», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».Он добавил, что больше всего полуфиналистов, получающих профильное образование, представляют Уральский государственный педагогический университет, Волгоградский государственный социально-педагогический университет и Российский педагогический университет им. А. И. Герцена. «В ТОП-3 непрофильных вузов по числу полуфиналистов вошли Южный Федеральный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Российский университет дружбы народов», – добавил.С 24 по 26 февраля в Томске состоится первый полуфинал Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, конкурсные испытания для участников Уральского федерального округа пройдут с 3 по 5 марта в Екатеринбурге, участники Приволжского федерального округа встретятся в Нижнем Новгороде с 9 по 11 марта, полуфинал Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пройдет в Анапе с 25 по 27 марта, участники из Центрального федерального округа встретятся в Ярославле с 31 марта по 2 апреля, в Калининграде с 7 по 9 апреля будут соревноваться полуфиналисты Северо-Западного федерального округа.Участники будут проходить комплексную оценку психолого-педагогических компетенцийи надпрофессиональных навыков, выполняя задания. По результатам конкурсных испытаний формируется индивидуальный рейтинг каждого участника. Победители полуфиналов определяются отдельно по каждой территориальной зоне. В ходе очных соревнований проводятся обучающие и коммуникационные мероприятияс приглашенными экспертами.«В предметном тестировании, где участники могли самостоятельно выбрать направление своей специализации, на первом месте русский язык, на втором – психология и педагогика, на третьем – история, также популярны: обществознание, метапредмет, математика, иностранные языки, физика и информатика, – рассказал руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты»– Конкурс «Учитель будущего. Студенты» показывает, что в учительскую профессию планируют прийти не только студенты педагогических специальностей, но и обучающиеся в других вузах, например, технических. На очных полуфиналах конкурсантов ждут реальные ситуации из повседневной школьной жизни, решение к которым необходимо будет предложить нашим участникам. Уверен, что опыт командной работы с соперниками поможет будущим педагогам легче адаптироваться к работе в школе».Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. AzAzA 2021-02-17YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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