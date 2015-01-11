2021-02-17YEKT08:00:00 | Губерния Сервис информирования о судебных производствах на портале Госуслуг признан самым скоростным и востребованным Источник: из открытых источников









Сервис федеральной службы судебных приставов России «Ход исполнительного производства» является самым скоростным на портале Госуслуг: более 90% запросов исполняется менее чем за 30 секунд. Кроме того, сервис числится среди самых популярных на портале: в течение суток регистрируется более 30 000 запросов.Указанный сервис предоставляет информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, с ограничением права выезда за пределы Российской Федерации или ограничением регистрационных действий в отношении транспортных средств.Исключить личные визиты к судебным приставам позволяет сервис «Ходатайство приставу». Он включает в себя порядка 30 типовых обращений должников и взыскателей (ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках исполнительных производств). Общее количество обращений, поданных с момента реализации сервиса с 26.11.2020 по настоящее время, составляет более 250 тыс.В целом интерактивные ресурсы Федеральной службы судебных приставов остаются высоко востребованными. В 2020 году проведены мероприятия по интеграции мобильного приложения ФССП России на платформу App Gallery, что позволило расширить аудиторию пользователей сервиса «Банк данных исполнительных производств».Посещаемость сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном интернет-сайте ФССП России, возросла на 97,5 % в сравнении с 2019 годом и составила более 580 млн посещений, из которых более 440 млн запросов направлено с использованием интерфейса программирования приложений. Данный способ получения информации используется, в основном, юридическими лицами: банками, организациями-взыскателями, иными коммерческими организациями. Источник: из открытых источниковСервис федеральной службы судебных приставов России «Ход исполнительного производства» является самым скоростным на портале Госуслуг: более 90% запросов исполняется менее чем за 30 секунд. Кроме того, сервис числится среди самых популярных на портале: в течение суток регистрируется более 30 000 запросов.Указанный сервис предоставляет информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, с ограничением права выезда за пределы Российской Федерации или ограничением регистрационных действий в отношении транспортных средств.Исключить личные визиты к судебным приставам позволяет сервис «Ходатайство приставу». Он включает в себя порядка 30 типовых обращений должников и взыскателей (ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках исполнительных производств). Общее количество обращений, поданных с момента реализации сервиса с 26.11.2020 по настоящее время, составляет более 250 тыс.В целом интерактивные ресурсы Федеральной службы судебных приставов остаются высоко востребованными. В 2020 году проведены мероприятия по интеграции мобильного приложения ФССП России на платформу App Gallery, что позволило расширить аудиторию пользователей сервиса «Банк данных исполнительных производств».Посещаемость сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном интернет-сайте ФССП России, возросла на 97,5 % в сравнении с 2019 годом и составила более 580 млн посещений, из которых более 440 млн запросов направлено с использованием интерфейса программирования приложений. Данный способ получения информации используется, в основном, юридическими лицами: банками, организациями-взыскателями, иными коммерческими организациями. AzAzA 2021-02-17YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Электронные сервисы помогут получить необходимую информацию о наличии задол ...

Жители Челябинской области приняли участие во Всероссийской акции «Узнай о ...

Банк данных исполнительных производств поможет узнать информацию о задолжен ...

Долги на вылет

Узнать о долгах можно за несколько минут {comments_news}