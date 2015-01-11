Тимур Моргунов стал чемпионом России в прыжке с шестом

В московском манеже ЦСКА завершился второй день 51 чемпионата России в помещении. Южноуральский спортсмен Тимур Моргунов стал лучшим в прыжке с шестом с результатом 5, 55 метров, несмотря на то, что только постепенно возвращается в строй после череды травм.Воспитанник заслуженного тренера России Александра Шалонникова подтвердил свой прошлогодний титул чемпиона страны. «На самом деле сначала немного растерялся, потому что целый год не выступал. Само ощущение соревнований потерялось. Не все получилось, что я хотел сделатьс самого начала, поэтому прыжки были нестабильные и не получилось прыгнуть выше. В принципе доволен собой. Молодые спортсмены создали конкуренцию, показали шоу. Будем готовиться к летнему сезону» — рассказал Тимур Моргунов пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.Отметим, что челябинский спортсмен является кандидатом на участие в Олимпийских играх-2021 в Токио. В июне 2018 года Тимур Моргунов установил новый рекорд России среди молодёжи — 5,92 м, а в августе на чемпионате Европы в Берлине улучшил его, прыгнув на 6, 00 м.