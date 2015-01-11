В России запускают единую платформу для голосования за объекты благоустройства

Жители Озерска, как и остальные россияне, смогут сами выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» запускают общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства.

Цель проекта – максимально упростить участие граждан в жизни города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.

На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе. Голосование по ним во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на следующий год.

- В 2020 году доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, превысила плановый показатель в 12% и составила 13,4%. Регионы активно работали по этому направлению, но нам важно централизовать процесс вовлечения, сделать его более доступным, особенно учитывая, что в этом году мы планируем достичь вовлеченности 15% граждан. Общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей, — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Задача платформы — собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве. Согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» к 2024 году доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, должна составить 30%. Это необходимо для формирования действительно качественной и комфортной городской среды. Без учета мнений граждан невозможно сформировать востребованные общественные пространства. Если объекты популярны и нравятся горожанам, туристам, появляются новые возможности для развития бизнеса, особенно в сфере услуг — торговле, обслуживании, общественном питании.

-За счет запуска всероссийской платформы мы решим сразу несколько важных задач. Как показывают опросы, многие все еще не знают, как и где принять участие в отборе территорий для благоустройства. Поэтому мы, во-первых, рассчитываем на вовлечение максимального числа людей, чтобы можно было при формировании городской среды учесть все нюансы. Во-вторых, благоустройство станет более открытым — на платформе можно будет посмотреть результаты голосования по любому объекту, найти его на карте, узнать о статусе исполнения работ. Но мы не будем останавливаться только на этом. В дальнейших планах — получение обратной связи. Мы хотим опросить граждан об их впечатлениях, о том, довольны ли они той работой, которая делается в регионе, выполняются ли установленные сроки. Это будет живой механизм, прямая коммуникация с жителями, – говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45942/