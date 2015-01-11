Торговые сети предупредили о росте цен на мясо птицы и яйца

Торговые сети уведомили Минпромторг о 10-процентном росте цен на мясо птицы и яйца.
Из-за птичьего гриппа сократились объемы продукции, что и привело к повышению стоимости, уточнили в «Известиях». Кроме того, производители сообщили о подорожании кормовой базы и сокращении поголовья, из-за чего увеличиваются издержки предприятий.
Напомним, вспышки вируса сначала зарегистрировали на юге России, а потом и в других регионах.
https://dostup1.ru/economics/Torgovye-seti-predupredili-o-roste-tsen-na-myaso-ptitsy-i-yaytsa_134308.html