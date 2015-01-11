2021-02-17YEKT12:00:00 | Губерния С начала года в Челябинской области увеличилось число «льготных» ипотек Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Управление Росреестра по Челябинской области отмечает рост числа сделок в рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования населения по сниженной процентной ставке.В соответствии с поручением руководителя ведомства Олега Скуфинского Управление Росреестра по Челябинской области при поступлении документов для осуществления государственной регистрации ипотеки в отношении объектов недвижимости, приобретаемых (строящихся) в рамках реализации государственной программы ипотечного кредитования по сниженной процентной ставке, рассматривает их в максимально короткий срок, но не более 2-х рабочих дней. В случае возникновения причин, препятствующих проведению госрегистрации прав и сделок по таким объектам, специалисты челябинского Управления Росреестра незамедлительно связываются с заявителями для оперативного устранения замечаний, оказывают дополнительные консультации по перечню документов и предъявляемым к ним требованиям.Сегодня в региональном Росреестре проанализировали статистику по госрегистрации прав на объекты недвижимого имущества по льготной ипотеке и сделкам с ними. В результате было отмечено существенное увеличение данного вида регдействий. Так, только за прошедший период 2021 года (по состоянию на 15.02.2021) зарегистрировано 787 пакетов документов с использованием программы льготной ипотеки, которая предусмотрена государством в целях улучшения жилищных условий населения. Наиболее ощутимый рост наблюдается по одному из показателей – госрегистрации договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) – 520 договоров в текущем году. А всего с начала действия госпрограммы Управлением Росреестра по Челябинской области уже зарегистрировано 4432 пакета документов с привлечением кредитных средств по ставке 6,5 % и ниже. В этот показатель входит осуществление госрегистрации по 2700 договорам долевого участия в строительстве, 1158 договорам уступки права требования между заёмщиками и юридическими лицами и 574 договорам купли-продажи, заключенным застройщиками с заёмщиками.

Благодаря высокому интересу южноуральцев к льготной ипотеке Челябинская область стабильно занимает второе место среди субъектов Уральского федерального округа по данной категории регдействий с недвижимостью, уступая только Тюменской области.

Дополнительная информация по условиям кредитования:

Оформить льготную ипотеку для улучшения своих жилищных условий граждане могут, подав заявку в банк в срок до 1 июля 2021 года. Предоставление ипотеки по сниженной процентной ставке предусмотрено для покупателей жилья в строящихся или в уже возведенных новых домах. Обязательным условием приобретения квартир по сниженной ставке является первоначальный взнос не менее 15 % от стоимости жилья. В Челябинской области льготную ипотеку можно оформить на сумму не более 6 миллионов рублей. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиУправление Росреестра по Челябинской области отмечает рост числа сделок в рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования населения по сниженной процентной ставке.В соответствии с поручением руководителя ведомства Олега Скуфинского Управление Росреестра по Челябинской области при поступлении документов для осуществления государственной регистрации ипотеки в отношении объектов недвижимости, приобретаемых (строящихся) в рамках реализации государственной программы ипотечного кредитования по сниженной процентной ставке, рассматривает их в максимально короткий срок, но не более 2-х рабочих дней. В случае возникновения причин, препятствующих проведению госрегистрации прав и сделок по таким объектам, специалисты челябинского Управления Росреестра незамедлительно связываются с заявителями для оперативного устранения замечаний, оказывают дополнительные консультации по перечню документов и предъявляемым к ним требованиям.Сегодня в региональном Росреестре проанализировали статистику по госрегистрации прав на объекты недвижимого имущества по льготной ипотеке и сделкам с ними. В результате было отмечено существенное увеличение данного вида регдействий. Так, только за прошедший период 2021 года (по состоянию на 15.02.2021) зарегистрировано 787 пакетов документов с использованием программы льготной ипотеки, которая предусмотрена государством в целях улучшения жилищных условий населения. Наиболее ощутимый рост наблюдается по одному из показателей – госрегистрации договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) – 520 договоров в текущем году. А всего с начала действия госпрограммы Управлением Росреестра по Челябинской области уже зарегистрировано 4432 пакета документов с привлечением кредитных средств по ставке 6,5 % и ниже. В этот показатель входит осуществление госрегистрации по 2700 договорам долевого участия в строительстве, 1158 договорам уступки права требования между заёмщиками и юридическими лицами и 574 договорам купли-продажи, заключенным застройщиками с заёмщиками.Благодаря высокому интересу южноуральцев к льготной ипотеке Челябинская область стабильно занимает второе место среди субъектов Уральского федерального округа по данной категории регдействий с недвижимостью, уступая только Тюменской области.Дополнительная информация по условиям кредитования:Оформить льготную ипотеку для улучшения своих жилищных условий граждане могут, подав заявку в банк в срок до 1 июля 2021 года. Предоставление ипотеки по сниженной процентной ставке предусмотрено для покупателей жилья в строящихся или в уже возведенных новых домах. Обязательным условием приобретения квартир по сниженной ставке является первоначальный взнос не менее 15 % от стоимости жилья. В Челябинской области льготную ипотеку можно оформить на сумму не более 6 миллионов рублей. AzAzA 2021-02-17YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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