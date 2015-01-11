» «Ростелеком» представил системное цифровое решение для сельхозпредприятий Челябинской области

Автомобильный сайт «Дром» провел всероссийский опрос среди автолюбителей «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?» – по его результатам 40% из опрошенных челябинцев признались «Да, и пришлось платить» Подробнее
Жители Озерска, как и остальные россияне, смогут сами выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» запускают общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства Подробнее
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала об эпидситуации в регионе в рамках традиционной пресс-конференции. Всего в Челябинскую область поступило 89 тыс. 92 дозы вакцины от COVID-19. Вакцинировано 57 646 человек, последнюю партию регион получил в воскресенье, 14 февраля. Из групп риска вакцину поставили 25 160 южноуральцев, из них лица старше 60 лет – 15,5 тыс., почти 10 тыс. – лица с хроническими заболеваниями.«Стабильно работает портал «Госулуги», там можно записаться на вакцинацию, количество свободных слотов превышает 20 тысяч. Мы рекомендуем использовать портал для записи на вакцинацию – это удобно по времени и выбору медорганизации. У нас 60 вакцинальных пунктов, они располагаются в районных и городских больницах, а также в поликлиниках Челябинска», – рассказала Ирина Гехт.За прошедшую неделю в области зарегистрировано 27 407 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 3%. Рост заболеваемости отмечен среди детей до 7 лет. Снижение отмечено среди школьников 7-14 лет на 3%, подростков и взрослого населения на 1%.Уровень заболеваемости по ОРВИ ниже эпидпорога на 16%, еще две недели назад этот показатель составлял 4%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 9%, у школьников заболеваемость ниже порога на 25%. Среди детей 3-6 лет – на 33%, детей до 2 лет – на 30%.«С начала сезона случаев гриппа у нас в области не зарегистрировано. Что касается внебольничных пневмоний, в регионе на прошлой неделе зафиксировано 567 случаев, это ниже уровня прошлого года на 10%, если мы сравниваем с февралем прошлого года, и ниже среднегодовых показателей на 7%», – подчеркнула Ирина Гехт. Подробнее
Выездные совещания на территории муниципальных образований региона по вопросам, связанным с подготовкой к пожароопасному сезону 2021 года, проводят специалисты Главного управления лесами Челябинской области. Так, встречи уже проведены на территории Красноармейского, Пластовского, Каслинского, Октябрьского муниципальных районов и Миасского городского округа.В совещаниях принимают участие главы муниципальных образований, представители министерства общественной безопасности Челябинской области, сотрудники прокуратуры, полиции, органов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области, главы сельских поселений и общественные организации.«В рамках совещаний мы предлагаем к рассмотрению дорожную карту, разработанную ГУ лесами, с перечнем основных мероприятий по подготовке и безопасному прохождению пожароопасного сезона, обсуждаем изменения в законодательстве об организации тушения ландшафтных пожаров, анализируем варианты по усилению мер предупреждения возникновения и распространения ландшафтных пожаров и недопущения их распространения на населенные пункты, объекты экономики и инфраструктуры, на территорию лесного фонда. Такие встречи важно проводить заблаговременно», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.Следующие совещания состоятся в Кунашакском и Чебаркульском муниципальных районах. Подробнее
Компания «Ростелеком» предложила предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) Южного Урала уникальное технологическое решение − «Цифровую экосистему АПК». Платформа автоматизирует технологические и бизнес-процессы предприятия, объединяя цифровые сервисы и обеспечивая безопасный информационный обмен между ними.Как сообщил руководитель проектов ПАО «Ростелеком» Андрей Заев на открывшейся в Челябинске межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021», цифровая платформа «Ростелекома» позволяет комплексно проводить аналитику работы агропромышленных предприятий. Например, систематизировать управление земельными активами, определять пахотные земли с точностью обнаружения до 93-95%, дистанционно контролировать уборку урожая, его передвижение от поля до склада и, наконец, предложить решение по выгодной продаже продуктов. Сервисы экосистемы для умного животноводства с точностью до 99,9% подсчитывают поголовье свиней в стаде, дистанционно в динамике отслеживают изменение веса отдельной особи для оперативного корректирования рациона животных. Система ведет наблюдение за крупным рогатым скотом, извещает в случае нештатной ситуации и осуществляет онлайн-мониторинг здоровья. Инновационное решение «Ростелекома» уже успешно применяется в других регионах России.«Сегодня предприятия АПК Южного Урала используют для работы различные цифровые решения, но это разрозненные сервисы, которые закрывают отдельные проблемы и никак не связаны друг с другом. Мы предлагаем решить эту задачу с помощью создания единой цифровой экосистемы для всех участников сельскохозяйственного рынка, которая аккумулирует услуги на единой платформе. Использование инновационных решений цифровой платформы способствует прозрачности бизнес-процессов, повышает управляемость и улучшает финансовые показатели предприятий АПК», - отметил, представляя разработку участникам конференции, Андрей Заев.Агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором «Ростелеком» обладает всеми необходимыми компетенциями: широкая сеть дата-центров, связь, опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемые инновационные решения в области сельского хозяйства. Главной задачей для компании в реализации данного проекта является внедрение мультисервисного решения, которое поможет заказчику получить максимальный экономический эффект в кратчайшие сроки, несмотря на присущие сельскохозяйственной отрасли риски.