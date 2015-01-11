» Поставка удобрений в Челябинскую область пройдет в полном объеме

Автомобильный сайт «Дром» провел всероссийский опрос среди автолюбителей «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?» – по его результатам 40% из опрошенных челябинцев признались «Да, и пришлось платить» Подробнее
Жители Озерска, как и остальные россияне, смогут сами выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» запускают общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства Подробнее
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала об эпидситуации в регионе в рамках традиционной пресс-конференции. Всего в Челябинскую область поступило 89 тыс. 92 дозы вакцины от COVID-19. Вакцинировано 57 646 человек, последнюю партию регион получил в воскресенье, 14 февраля. Из групп риска вакцину поставили 25 160 южноуральцев, из них лица старше 60 лет – 15,5 тыс., почти 10 тыс. – лица с хроническими заболеваниями.«Стабильно работает портал «Госулуги», там можно записаться на вакцинацию, количество свободных слотов превышает 20 тысяч. Мы рекомендуем использовать портал для записи на вакцинацию – это удобно по времени и выбору медорганизации. У нас 60 вакцинальных пунктов, они располагаются в районных и городских больницах, а также в поликлиниках Челябинска», – рассказала Ирина Гехт.За прошедшую неделю в области зарегистрировано 27 407 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 3%. Рост заболеваемости отмечен среди детей до 7 лет. Снижение отмечено среди школьников 7-14 лет на 3%, подростков и взрослого населения на 1%.Уровень заболеваемости по ОРВИ ниже эпидпорога на 16%, еще две недели назад этот показатель составлял 4%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 9%, у школьников заболеваемость ниже порога на 25%. Среди детей 3-6 лет – на 33%, детей до 2 лет – на 30%.«С начала сезона случаев гриппа у нас в области не зарегистрировано. Что касается внебольничных пневмоний, в регионе на прошлой неделе зафиксировано 567 случаев, это ниже уровня прошлого года на 10%, если мы сравниваем с февралем прошлого года, и ниже среднегодовых показателей на 7%», – подчеркнула Ирина Гехт. Подробнее
Выездные совещания на территории муниципальных образований региона по вопросам, связанным с подготовкой к пожароопасному сезону 2021 года, проводят специалисты Главного управления лесами Челябинской области. Так, встречи уже проведены на территории Красноармейского, Пластовского, Каслинского, Октябрьского муниципальных районов и Миасского городского округа.В совещаниях принимают участие главы муниципальных образований, представители министерства общественной безопасности Челябинской области, сотрудники прокуратуры, полиции, органов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области, главы сельских поселений и общественные организации.«В рамках совещаний мы предлагаем к рассмотрению дорожную карту, разработанную ГУ лесами, с перечнем основных мероприятий по подготовке и безопасному прохождению пожароопасного сезона, обсуждаем изменения в законодательстве об организации тушения ландшафтных пожаров, анализируем варианты по усилению мер предупреждения возникновения и распространения ландшафтных пожаров и недопущения их распространения на населенные пункты, объекты экономики и инфраструктуры, на территорию лесного фонда. Такие встречи важно проводить заблаговременно», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.Следующие совещания состоятся в Кунашакском и Чебаркульском муниципальных районах. Подробнее
Министерство сельского хозяйства Челябинской области проводит работу по обеспечению доступа аграриев к материальным ресурсам в преддверии весеннего полевого сезона. После совещания в режиме ВКС в Минсельхозе России, где рассматривалась ситуация с обеспеченностью отрасли минеральными удобрениями, региональное министерство выступило посредником между поставщиками удобрений и сельхозтоваропроизводителями для урегулирования вопросов поставок.Восполнение почвенного плодородия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет увеличения внесения минеральных удобрений в Челябинской области поддерживается региональными субсидиям. В 2020 году на эти цели было направлено 100 млн рублей, что позволило увеличить объем внесения минеральных удобрений по сравнению с 2019 годом на 53% (до 20 тыс. тонн в действующем веществе). В 2021 году объем субсидий сохранится на ом же уровне, при этом аграрии планируют увеличить внесение минудобрений еще на 5%, сообщает минсельхоз.По оперативным данным на 17 февраля, сельхозпроизводителями региона закуплены минеральные удобрения всех видов в объеме около 20% от потребности (на уровне прошлого года на аналогичную дату). В начале февраля, по данным регионального минсельхоза, аграрии начали испытывать трудности в связи с возросшим спросом на минеральные удобрения на рынке. Объемы поставок и возможности влияния на ценовую ситуацию нашли отражение на межведомственном совещании в Минсельхозе России, что позволило активизировать договорную работу с поставщиками.По словам специалистов регионального министерства, сейчас начнется активная закупка удобрений, топлива, других материальных ресурсов для формирования необходимого запаса на весь период сезонных работ. Минсельхоз Челябинской области провел переговоры со всеми дистрибьюторами заводов-производителей удобрений - это «ЧелАгроХим», «Стрхим», «АгроАптека», «АзотХим» и другие. Они отметили, что смогут обеспечить сельхозпроизводителей региона необходимым количеством всех видов минеральных удобрений. При возникновении вопросов поставщики готовы работать в индивидуальном порядке с каждым хозяйством.