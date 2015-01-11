2021-02-18YEKT12:00:00 | Губерния Исторический музей готовит выставку самобытного челябинского художника прошлого века Источник: Государственный исторический музей Южного Урала









В Государственном историческом музее Южного Урала полным ходом идет монтаж выставки, приуроченной к 130-летию со дня рождения челябинского художника Игнатия Вандышева. Впервые широкой публике будет представлен богатый творческий архив этого самобытного мастера, хранящийся в фондах музея.Личность и биография Игнатия Лукича Вандышева (1891–1964) не менее интересны, чем его художественное наследие. Сам он вспоминал, что с детства был белой вороной в родном казацком хуторе Вандышево из-за рано проявившейся тяги к рисованию. Мол, не тем должен был интересоваться настоящий казак.Всю жизнь Игнатий Вандышев не выпускал из рук блокнота и карандаша, неустанно запечатлевая окружающий мир и встречающихся на жизненном пути людей. Даже на фронтах Первой мировой и Гражданской войн он находил возможности для творчества и оставил для потомков серию замечательных портретов сослуживцев и зарисовок солдатского быта.Недостаток систематического художественного образования Вандышев успешно восполнял упорной практикой. Сравнивая работы разных лет, легко проследить эволюцию его мастерства. Игнатия Лукича знают и любят в первую очередь как автора живописных видов старого Челябинска, но он успел проявить себя во многих других жанрах и темах, даже в иллюстрации и карикатуре.Живописные работы, рисунки, наброски и зарисовки из фондов музея, которые будут представлены на выставке «Художник умный и правдивый», отражают все грани необычного дарования Игнатия Вандышева.Выставка будет работать с 12 марта в Большом выставочном зале Государственного исторического музея Южного Урала. Источник: Государственный исторический музей Южного УралаВ Государственном историческом музее Южного Урала полным ходом идет монтаж выставки, приуроченной к 130-летию со дня рождения челябинского художника Игнатия Вандышева. Впервые широкой публике будет представлен богатый творческий архив этого самобытного мастера, хранящийся в фондах музея.Личность и биография(1891–1964) не менее интересны, чем его художественное наследие. Сам он вспоминал, что с детства был белой вороной в родном казацком хуторе Вандышево из-за рано проявившейся тяги к рисованию. Мол, не тем должен был интересоваться настоящий казак.Всю жизнь Игнатий Вандышев не выпускал из рук блокнота и карандаша, неустанно запечатлевая окружающий мир и встречающихся на жизненном пути людей. Даже на фронтах Первой мировой и Гражданской войн он находил возможности для творчества и оставил для потомков серию замечательных портретов сослуживцев и зарисовок солдатского быта.Недостаток систематического художественного образования Вандышев успешно восполнял упорной практикой. Сравнивая работы разных лет, легко проследить эволюцию его мастерства. Игнатия Лукича знают и любят в первую очередь как автора живописных видов старого Челябинска, но он успел проявить себя во многих других жанрах и темах, даже в иллюстрации и карикатуре.Живописные работы, рисунки, наброски и зарисовки из фондов музея, которые будут представлены на выставке «Художник умный и правдивый», отражают все грани необычного дарования Игнатия Вандышева.Выставка будет работать с 12 марта в Большом выставочном зале Государственного исторического музея Южного Урала. AzAzA 2021-02-18YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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