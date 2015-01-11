2021-02-18YEKT21:00:00 | Губерния ЮУрГАУ открывает новые возможности в подготовке кадров для сельского хозяйства Источник: пресс-служба ЮУрГАУ









В 2021 году лучшие студенты Южно-Уральского государственного аграрного университета отправятся на стажировку в Германию. Также более 300 агропредприятий и компаний Челябинской области готовы принимать будущих специалистов на производственную и преддипломную практику. ЮУрГАУ участвует в ведущих научно-исследовательских федеральных проектах АПК, что сделало его лучшим аграрным вузом в Уральском федеральном округе. О подготовке кадров для сельского хозяйства рассказала на межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021» ректор университета Светлана Черепухина.Прохождение стажировки в зарубежных странах возобновится после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Последний раз вуз отправлял своих студентов во Францию в 2019 году. Знания, которыми смогут овладеть студенты в европейских странах, помогут им в дальнейшем освоить современные технологии и привнести их в практику сельского хозяйства в своем регионе. В последние годы практической подготовке студентов в вузе уделяется повышенное внимание. Так, к проведению занятий привлекаются специалисты ведущих сельхозпредприятий области. Для организации производственной и преддипломной практики ЮУрГАУ заключил договоры более чем с 300 предприятиями. На трех площадках – в институтах агроэкологии, ветеринарной медицины и агроинженерии – работают 13 научных школ. Преподаватели разрабатывают инновационные программы с учетом достижений фундаментальной науки и ведущих прикладных НИИ.ЮУрГАУ осуществляетподготовку специалистов по 67 образовательным программам. В университете почти шесть тысяч студентов учатся по программамсреднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры.«В современных условиях ведущую роль в улучшении кадрового обеспечения отечественного АПК призваны выполнять прежде всего образовательные организации. Сегодня более 87% от общего числа студентов, обучающихся в агарных вузах, обучаются по специальностям сельскохозяйственного профиля. Выстраивая образовательный процесс в своем вузе, мы ориентируемся на потребности сферы агропромышленного комплекса, запросы конкретных работодателей, постоянно повышаем качество подготовки специалистов. Мы стараемся придерживаться принципов доступности образования, учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Это позволяет нам открывать программы повышения квалификации и дополнительного образования для уже работающих на производстве специалистов. Кроме того, такая образовательная мобильность позволяет нам обучать людей с ограниченными возможностями. Для этого разработана специальная программа», — отметила Светлана Черепухина.Студенты вуза вовлечены и в научную работу. В 2020 году ученые ЮУрГАУ стали победителями регионального конкурса Российского фонда фундаментальных исследований. Вуз принял участие в подготовке проекта «Модернизация и развитие селекционно-генетического центра по кроссам мясных пород кур», заказчиком которого выступил племенной птицеводческий репродуктор «Челябинский». В рамках проекта в 2021 году ученые активно займутся разработкой способа трансформации животноводческих отходов в кормовую биомассу с помощью личинок Hermetiaillucens. А еще начнут создавать каталог справочных данных спектральных характеристик дикорастущего и культивируемого сельскохозяйственного сырья Челябинской области в дальней области ИК-спектра. Вуз продолжает исследования в области разработки новых сельскохозяйственных орудий и способов повышения эффективности вакцинации крупного рогатого скота. На базе лаборатории инновационных технологий урбанизированного агропроизводства ведутся исследования, позволяющие создавать установки для производства продуктов питания с повышенным содержанием микроэлементов, витаминов, антиоксидантов.«Во всех проектах активно участвуют наши студенты, - подчеркнула Светлана Черепухина. – Это позволяет вызвать интерес к специальности, показать перспективы развития того или иного направления, сформировать научный подход к выбранной специальности».На 2021 год в ЮУрГАУ выделено 1245 бюджетных мест. В прошедшем учебном году прошли на бюджет 645 обучающихся очной формы по программам высшего образования и 231 обучающийся по программам среднего профессионального образования. Вуз предоставляют студентам возможность осваивать дополнительные образовательные программы. Требования к профессии меняются очень быстро, и, чтобы быть востребованным на рынке труда, нужно следить за последними разработками и постоянно получать новые компетенции.По материалам пресс-службы ЮУрГАУ. Источник: пресс-служба ЮУрГАУВ 2021 году лучшие студенты Южно-Уральского государственного аграрного университета отправятся на стажировку в Германию. Также более 300 агропредприятий и компаний Челябинской области готовы принимать будущих специалистов на производственную и преддипломную практику. ЮУрГАУ участвует в ведущих научно-исследовательских федеральных проектах АПК, что сделало его лучшим аграрным вузом в Уральском федеральном округе. О подготовке кадров для сельского хозяйства рассказала на межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021» ректор университета Светлана Черепухина.Прохождение стажировки в зарубежных странах возобновится после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Последний раз вуз отправлял своих студентов во Францию в 2019 году. Знания, которыми смогут овладеть студенты в европейских странах, помогут им в дальнейшем освоить современные технологии и привнести их в практику сельского хозяйства в своем регионе. В последние годы практической подготовке студентов в вузе уделяется повышенное внимание. Так, к проведению занятий привлекаются специалисты ведущих сельхозпредприятий области. Для организации производственной и преддипломной практики ЮУрГАУ заключил договоры более чем с 300 предприятиями. На трех площадках – в институтах агроэкологии, ветеринарной медицины и агроинженерии – работают 13 научных школ. Преподаватели разрабатывают инновационные программы с учетом достижений фундаментальной науки и ведущих прикладных НИИ.ЮУрГАУ осуществляетподготовку специалистов по 67 образовательным программам. В университете почти шесть тысяч студентов учатся по программамсреднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры.«В современных условиях ведущую роль в улучшении кадрового обеспечения отечественного АПК призваны выполнять прежде всего образовательные организации. Сегодня более 87% от общего числа студентов, обучающихся в агарных вузах, обучаются по специальностям сельскохозяйственного профиля. Выстраивая образовательный процесс в своем вузе, мы ориентируемся на потребности сферы агропромышленного комплекса, запросы конкретных работодателей, постоянно повышаем качество подготовки специалистов. Мы стараемся придерживаться принципов доступности образования, учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Это позволяет нам открывать программы повышения квалификации и дополнительного образования для уже работающих на производстве специалистов. Кроме того, такая образовательная мобильность позволяет нам обучать людей с ограниченными возможностями. Для этого разработана специальная программа», — отметилаСтуденты вуза вовлечены и в научную работу. В 2020 году ученые ЮУрГАУ стали победителями регионального конкурса Российского фонда фундаментальных исследований. Вуз принял участие в подготовке проекта «Модернизация и развитие селекционно-генетического центра по кроссам мясных пород кур», заказчиком которого выступил племенной птицеводческий репродуктор «Челябинский». В рамках проекта в 2021 году ученые активно займутся разработкой способа трансформации животноводческих отходов в кормовую биомассу с помощью личинок Hermetiaillucens. А еще начнут создавать каталог справочных данных спектральных характеристик дикорастущего и культивируемого сельскохозяйственного сырья Челябинской области в дальней области ИК-спектра. Вуз продолжает исследования в области разработки новых сельскохозяйственных орудий и способов повышения эффективности вакцинации крупного рогатого скота. На базе лаборатории инновационных технологий урбанизированного агропроизводства ведутся исследования, позволяющие создавать установки для производства продуктов питания с повышенным содержанием микроэлементов, витаминов, антиоксидантов.«Во всех проектах активно участвуют наши студенты, - подчеркнула Светлана Черепухина. – Это позволяет вызвать интерес к специальности, показать перспективы развития того или иного направления, сформировать научный подход к выбранной специальности».На 2021 год в ЮУрГАУ выделено 1245 бюджетных мест. В прошедшем учебном году прошли на бюджет 645 обучающихся очной формы по программам высшего образования и 231 обучающийся по программам среднего профессионального образования. Вуз предоставляют студентам возможность осваивать дополнительные образовательные программы. Требования к профессии меняются очень быстро, и, чтобы быть востребованным на рынке труда, нужно следить за последними разработками и постоянно получать новые компетенции.По материалам пресс-службы ЮУрГАУ. AzAzA 2021-02-18YEKT21:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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