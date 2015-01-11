2021-02-18YEKT21:00:00 | Губерния Министр социальных отношений Ирина Буторина рассказала о мерах поддержки семей с детьми в рамках нацпроекта «Демография» Источник: пресс-служба Правительства Челябинской области









Пресс-центр «Гранада-пресс» провел онлайн-конференцию по теме финансовой поддержки семей с детьми в рамках нацпроекта «Демография». На вопросы журналистов ответила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.«В рамках национального проекта «Демография» предусмотрены четыре основные выплаты для семей с детьми. На реализацию этих мер из федерального и областного бюджета выделено порядка 5,5 миллиарда рублей», — рассказала Ирина Буторина.Первая мера – это областное единовременное пособие при рождении ребенка. «Размер пособия варьируется в зависимости от очередности рождения ребенка от 2 до 6 тысяч рублей. В этом году не менее 28 тысяч семей получат данную меру соцподдержки, — прокомментировала министр. — Вторая мера — ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка. Ее размер зависит от прожиточного минимума и с 1 января 2021 года составляет 11 694 рубля. При назначении выплаты учитывается критерий нуждаемости. Доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума, установленного по региону. Следующая мера — ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребенка. Размер такой же, как и выплаты на первого ребенка, – 11 694 рубля. Учитывается критерий нуждаемости – среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума».О том, как работает нацпроект «Демография», не понаслышке знает жительница Магнитогорска Ксения Платонова. В прошлом году у Ксении родилась тройня. Многодетная мать получает ежемесячные денежные выплаты на третьего и четвертого ребенка. «Вначале УЗИ показало нам одного ребеночка, но потом оказалось, что их трое. Рада, конечно, что появились новые меры соцподдержки, они очень выручают, ведь и памперсы нам нужны втройне, и пюрешечки начали есть сейчас, их тоже в тройном размере надо», — поделилась многодетная мать.Более подробно министр соцотношений Ирина Буторина остановилась на четвертой мере господдержки — областном материнском капитале, который также предусмотрен нацпроектом «Демография». Размер его был проиндексирован в 2021 году и составляет 104 тысячи рублей. При назначении также учитывается материальное положение семьи. Мера реализуется за счет регионального бюджета: на 2021 год предусмотрено более 230 млн рублей. С прошлого года появились дополнительные направления расходования средств. По словам руководителя ведомства, эти направления очень востребованы, особенно строительство и реконструкция жилья, так какмногодетным семьям предоставляются бесплатные земельные участки. С начала 2021 года уже 344 многодетных семей уже воспользовались средствами областного материнского (семейного) капитала на общую сумму 31,76 млн рублей.К примеру, многодетная семья Кузиных из Копейска на средства областного материнского капитала газифицировала дом. «Сейчас проживаем в съемном жилье, так как газ только что смогли провести, установили оборудование и подали заявку на то, чтобы нам компенсировали эти расходы из средств областного материнского капитала. На днях заявку одобрили в соцзащите, деньги придут до конца месяца. Очень этому рады, теперь нашей большой семьей сможем жить в своем доме в любое время года, так как будет тепло», — рассказала Мария Кузина.Министр Ирина Буторина обратила внимание, что, помимо финансовой поддержки, семьи могут получить бесплатно профессиональную психологическую помощь. «Для нас это очень важная задача на 2021 год. Работает «Семейная гостиная», где можно получить помощь квалифицированного психолога, как дистанционно, так и очно, — пояснила Ирина Буторина.— Кроме того, проводим с территориями собеседования по изменению формата работы наших учреждений, чтобы такая помощь была доступнее не только в Челябинске и Магнитогорске, но и в сельских территориях. По плану первые службы в сельских территориях должны появиться после 1 июля. Сейчас есть онлайн-консультации, также в ближайшие 2 месяца планируется выездная экстренная служба, которую анонсировали в конце прошлого года, идет оформление всех необходимых документов».Справочно:На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Челябинская область)» в 2021 году предусмотрены средства в размере 5,4 млрд рублей (4,8 млн рублей — федеральный бюджет, 599 млн рублей — областной бюджет).В рамках нацпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по линии минсоцотношений предусмотрено 4 меры социальной поддержки.С начала 2021 года 24732 семьи получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, из них 1 536 семей впервые в 2021 г. обратились за выплатой. На эти цели из федерального бюджета направлено 575,77 млн рублей. 12 995 семей получали ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. На эти цели направлено 326,22 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. При назначении этих пособий учитывается материальное положение семьи, а именно пособия выплачиваются, если доход на человека при обращении в 2021 году не превышает 22 064 рубля.Кроме вышеуказанных выплат в 2021 году 3405 семей получили областное единовременное пособие при рождении ребенка общую сумму 10,86 млн рублей. Данный вид соцподдержки назначается всем семьям, вне зависимости от дохода. Его размер дифференцирован: от 2 тысяч рублей (при рождении первого ребенка) до 6 тысяч (при рождении пятого и последующих детей).Напомним, национальный проект «Демография» носит комплексный характер, поэтому его совместно реализуют министерства социальных отношений, образования и науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, главное управление по труду и занятости населения региона.В состав национального проекта «Демография» входят 5 региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Источник: пресс-служба Правительства Челябинской областиПресс-центр «Гранада-пресс» провел онлайн-конференцию по теме финансовой поддержки семей с детьми в рамках нацпроекта «Демография». На вопросы журналистов ответила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.«В рамках национального проекта «Демография» предусмотрены четыре основные выплаты для семей с детьми. На реализацию этих мер из федерального и областного бюджета выделено порядка 5,5 миллиарда рублей», — рассказалаПервая мера – это областное единовременное пособие при рождении ребенка. «Размер пособия варьируется в зависимости от очередности рождения ребенка от 2 до 6 тысяч рублей. В этом году не менее 28 тысяч семей получат данную меру соцподдержки, — прокомментировала. — Вторая мера — ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка. Ее размер зависит от прожиточного минимума и с 1 января 2021 года составляет 11 694 рубля. При назначении выплаты учитывается критерий нуждаемости. Доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума, установленного по региону. Следующая мера — ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребенка. Размер такой же, как и выплаты на первого ребенка, – 11 694 рубля. Учитывается критерий нуждаемости – среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума».О том, как работает нацпроект «Демография», не понаслышке знает жительница МагнитогорскаВ прошлом году у Ксении родилась тройня. Многодетная мать получает ежемесячные денежные выплаты на третьего и четвертого ребенка. «Вначале УЗИ показало нам одного ребеночка, но потом оказалось, что их трое. Рада, конечно, что появились новые меры соцподдержки, они очень выручают, ведь и памперсы нам нужны втройне, и пюрешечки начали есть сейчас, их тоже в тройном размере надо», — поделилась многодетная мать.Более подробно министр соцотношенийостановилась на четвертой мере господдержки — областном материнском капитале, который также предусмотрен нацпроектом «Демография». Размер его был проиндексирован в 2021 году и составляет 104 тысячи рублей. При назначении также учитывается материальное положение семьи. Мера реализуется за счет регионального бюджета: на 2021 год предусмотрено более 230 млн рублей. С прошлого года появились дополнительные направления расходования средств. По словам руководителя ведомства, эти направления очень востребованы, особенно строительство и реконструкция жилья, так какмногодетным семьям предоставляются бесплатные земельные участки. С начала 2021 года уже 344 многодетных семей уже воспользовались средствами областного материнского (семейного) капитала на общую сумму 31,76 млн рублей.К примеру, многодетнаяиз Копейска на средства областного материнского капитала газифицировала дом. «Сейчас проживаем в съемном жилье, так как газ только что смогли провести, установили оборудование и подали заявку на то, чтобы нам компенсировали эти расходы из средств областного материнского капитала. На днях заявку одобрили в соцзащите, деньги придут до конца месяца. Очень этому рады, теперь нашей большой семьей сможем жить в своем доме в любое время года, так как будет тепло», — рассказала.Министробратила внимание, что, помимо финансовой поддержки, семьи могут получить бесплатно профессиональную психологическую помощь. «Для нас это очень важная задача на 2021 год. Работает «Семейная гостиная», где можно получить помощь квалифицированного психолога, как дистанционно, так и очно, — пояснила.— Кроме того, проводим с территориями собеседования по изменению формата работы наших учреждений, чтобы такая помощь была доступнее не только в Челябинске и Магнитогорске, но и в сельских территориях. По плану первые службы в сельских территориях должны появиться после 1 июля. Сейчас есть онлайн-консультации, также в ближайшие 2 месяца планируется выездная экстренная служба, которую анонсировали в конце прошлого года, идет оформление всех необходимых документов».Справочно:На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Челябинская область)» в 2021 году предусмотрены средства в размере 5,4 млрд рублей (4,8 млн рублей — федеральный бюджет, 599 млн рублей — областной бюджет).В рамках нацпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по линии минсоцотношений предусмотрено 4 меры социальной поддержки.С начала 2021 года 24732 семьи получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, из них 1 536 семей впервые в 2021 г. обратились за выплатой. На эти цели из федерального бюджета направлено 575,77 млн рублей. 12 995 семей получали ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. На эти цели направлено 326,22 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. При назначении этих пособий учитывается материальное положение семьи, а именно пособия выплачиваются, если доход на человека при обращении в 2021 году не превышает 22 064 рубля.Кроме вышеуказанных выплат в 2021 году 3405 семей получили областное единовременное пособие при рождении ребенка общую сумму 10,86 млн рублей. Данный вид соцподдержки назначается всем семьям, вне зависимости от дохода. Его размер дифференцирован: от 2 тысяч рублей (при рождении первого ребенка) до 6 тысяч (при рождении пятого и последующих детей).Напомним, национальный проект «Демография» носит комплексный характер, поэтому его совместно реализуют министерства социальных отношений, образования и науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, главное управление по труду и занятости населения региона.В состав национального проекта «Демография» входят 5 региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». AzAzA 2021-02-18YEKT21:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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