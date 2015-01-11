2021-02-19YEKT05:00:00 | Губерния Телеканал «ЗВЕЗДА Плюс» начнет свое вещание Источник: Телеканал «ЗВЕЗДА»









23 февраля 2021 года, в День защитника Отечества, у операторов и зрителей кабельного и спутникового телевидения России появится новый канал «ЗВЕЗДА Плюс».Производитель канала – телерадиокомпания «ЗВЕЗДА», входящая в медиахолдинг «Красная звезда». Дистрибуцией нового телеканала на эксклюзивной основе займется «Ред Медиа» (входит в ГК ГПМ КИТ в составе «Газпром-медиа»).«Появление нового канала в дистрибуционном пакете – это всегда важное событие. Телеканал «ЗВЕЗДА Плюс», который мы запускаем на технической платформе «Ред Медиа», расширит наше пакетное предложение и даст возможность абонентам получить доступ к интересному познавательному контенту. Уверены, что «ЗВЕЗДА Плюс» займет достойное место в нашей линейке тематических каналов и понравится зрителям», – рассказал генеральный директор «Ред Медиа» Роман Столярский.Настоящая документалистика, созданная творческим коллективом медиахолдинга за более чем десятилетнюю историю, по праву является флагманом эфира федеральной «ЗВЕЗДЫ». Теперь лучшие программы и фильмы в формате «24/7» без политики, без рекламы, без новостей доступны на «ЗВЕЗДЕ Плюс».«Учитывая то, с каким успехом идут на канале «ЗВЕЗДА» все наши документальные проекты, насколько они оказались востребованы зрителями, мы решили запустить новый канал «ЗВЕЗДА Плюс», целиком посвященный этому жанру», – президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.Эфир составлен из следующих тематических блоков:



Загадки и тайны – шпионские истории, громкие разоблачения и подлинные факты, полученные из закрытых архивов и на секретных объектах по всему миру.







Великая Отечественная – летопись Великой Победы, которая изменила ход мировой истории.







Оружие России - эксклюзивные репортажи с закрытых военных объектов до их выхода в федеральный эфир. Такое преимущество стало возможным благодаря тесному и многолетнему сотрудничеству с военными ведомствами – съемочные группы «ЗВЕЗДЫ» имеют доступ к информации первыми, а иногда и единственными.







Настоящие легенды - удивительные истории из мира кино, армии, космоса и других областей представят любимые всеми ведущие: Гарик Сукачев и Арарат Кещян, Андрей Бурковский и Борис Щербаков, Михаил Башкатов и Андрей Чернышов.



Только зрители «ЗВЕЗДА Плюс» смогут увидеть одни из самых зрелищных соревнований современности — Армейские международные игры-2021 в полном объеме. Единственные в своём роде состязания танковых экипажей, битвы боевых машин пехоты, крутые виражи лётных экипажей уже не первый год привлекают тысячи болельщиков со всего мира. Прямые трансляции Арми-2021 в новом зрелищном формате без рекламы — только на «ЗВЕЗДЕ Плюс».Лозунг канала — «Естественный интеллект!» — выбран не случайно. Канал вооружает знаниями, заряжает эмоциями, защищает от исторических фальсификаций. Источник: Телеканал «ЗВЕЗДА»23 февраля 2021 года, в День защитника Отечества, у операторов и зрителей кабельного и спутникового телевидения России появится новый канал «ЗВЕЗДА Плюс».Производитель канала – телерадиокомпания «ЗВЕЗДА», входящая в медиахолдинг «Красная звезда». Дистрибуцией нового телеканала на эксклюзивной основе займется «Ред Медиа» (входит в ГК ГПМ КИТ в составе «Газпром-медиа»).«Появление нового канала в дистрибуционном пакете – это всегда важное событие. Телеканал «ЗВЕЗДА Плюс», который мы запускаем на технической платформе «Ред Медиа», расширит наше пакетное предложение и даст возможность абонентам получить доступ к интересному познавательному контенту. Уверены, что «ЗВЕЗДА Плюс» займет достойное место в нашей линейке тематических каналов и понравится зрителям», – рассказал генеральный директор «Ред Медиа».Настоящая документалистика, созданная творческим коллективом медиахолдинга за более чем десятилетнюю историю, по праву является флагманом эфира федеральной «ЗВЕЗДЫ». Теперь лучшие программы и фильмы в формате «24/7» без политики, без рекламы, без новостей доступны на «ЗВЕЗДЕ Плюс».«Учитывая то, с каким успехом идут на канале «ЗВЕЗДА» все наши документальные проекты, насколько они оказались востребованы зрителями, мы решили запустить новый канал «ЗВЕЗДА Плюс», целиком посвященный этому жанру», – президент медиахолдинга «Красная звезда»Эфир составлен из следующих– шпионские истории, громкие разоблачения и подлинные факты, полученные из закрытых архивов и на секретных объектах по всему миру.– летопись Великой Победы, которая изменила ход мировой истории.- эксклюзивные репортажи с закрытых военных объектов до их выхода в федеральный эфир. Такое преимущество стало возможным благодаря тесному и многолетнему сотрудничеству с военными ведомствами – съемочные группы «ЗВЕЗДЫ» имеют доступ к информации первыми, а иногда и единственными.- удивительные истории из мира кино, армии, космоса и других областей представят любимые всеми ведущие: Гарик Сукачев и Арарат Кещян, Андрей Бурковский и Борис Щербаков, Михаил Башкатов и Андрей Чернышов.Только зрители «ЗВЕЗДА Плюс» смогут увидеть одни из самых зрелищных соревнований современности —в полном объеме. Единственные в своём роде состязания танковых экипажей, битвы боевых машин пехоты, крутые виражи лётных экипажей уже не первый год привлекают тысячи болельщиков со всего мира. Прямые трансляции Арми-2021 в новом зрелищном формате без рекламы — только на «ЗВЕЗДЕ Плюс».Лозунг канала — «— выбран не случайно. Канал вооружает знаниями, заряжает эмоциями, защищает от исторических фальсификаций. AzAzA 2021-02-19YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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