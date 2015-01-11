Меры поддержки сохранили занятость и оборот малого и среднего бизнеса в Челябинской области

Заксобрание Челябинской области на очередном заседании 25 февраля рассмотрит вопрос о перераспределении доходов от налога на самозанятых в бюджеты муниципалитетов. С соответствующей инициативой на заседании Госсовета выступил в декабре 2020 года губернатор Алексей Текслер Подробнее
Роструд напомнил россиянам о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале – текущая завершится не в пятницу, 19-го, а в субботу, 20-го, которая, впрочем, как предпраздничная, будет короткой (рабочий день должен быть сокращен на час Подробнее
Количество субъектов малого и среднего бизнеса на Южном Урале, включая индивидуальных предпринимателей, на начало 2021 года составило порядка 133,5 тыс. Это на 4,7% меньше, чем в прошлом году, что сопоставимо с общероссийским уровнем (снижение на 4%) и связано в основном с тем, что 7,5 тыс. субъектов исключены из реестра налоговой службой в связи с непредоставлением в срок необходимых сведений и отчетности, а также неосуществлением операций хотя бы по одному банковскому счету в течение года (недействующих). Одновременно с начала 2020 года в регионе зарегистрировалось уже 39 тыс. самозанятых.Занятость в сфере МСП на 1 октября 2020 года составила более 501,6 тыс., оборот на 1 ноября 2020 года – 1,1 млрд руб., что на 4,4% (по РФ – на 4,2%) и 1% (по РФ – 2,7%) больше, чем на начало прошлого года, соответственно.«Безусловно, большое влияние на динамику развития малого и среднего предпринимательства в 2020 году оказала пандемия коронавируса. Правительство Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером включилось во все федеральные программы сохранения занятости и финансовой устойчивости бизнеса, параллельно дополняя их региональными мерами. Также мероприятия по поддержке МСП реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"», – рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева в рамках заседания комитета Законодательного собрания региона по экономической политике и предпринимательству.Основная платформа реализации нацпроекта – центр «Мой Бизнес». В 2020 году он предоставил более 58 тыс. услуг. В том числе, выдано 210 микрозаймов на общую сумму 533 млн рублей и 91 поручительство по банковским кредитам на 651 млн рублей, благодаря чему бизнесу удалось привлечь более 1,5 млрд руб. кредитных средств.111 южноуральских предпринимателей стали резидентами коворкинга «Мой бизнес» и Центра бизнес-инкубирования.Увеличено количество объектов государственного и муниципального имущества, предоставляемых на льготных условиях субъектам МСП, до почти 1,5 тыс. единиц.Помощь получили 362 экспортера, 80 субъектов МСП заключили 127 экспортных контрактов на общую сумму более 22 млн долларов США.Открыты филиалы центра «Мой Бизнес» в Кыштыме и Магнитогорске, продолжает работу центр в Златоусте.В мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства, приняли участие более 15 тыс. человек. По итогам создано 358 субъектов МСП.При содействии Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2020 году создано 2 кооператива, 63 сельхозпроизводителя приняло участие в бизнес-миссиях и других мероприятиях.Выданы гранты «Агростартап» 23 фермерам на общую сумму 60 млн руб., а 10 сельхозкооперативам – субсидии на 20,8 млн.Депутаты ЗСО высоко оценили работу правительства Челябинской области по реализации национального проекта и внесли ряд предложений по совместной работе, направленной на поддержу МСП, включая дальнейшую донастройку налогового законодательства.