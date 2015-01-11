2021-02-19YEKT10:00:00 | Губерния На комбинате «Магнезит» началась вакцинация сотрудников от COVID-19 Источник: Фото Василия Максимова









Сегодня, 19 февраля, началась вакцинация работников Саткинской производственной площадки Группы Магнезит от COVID-19. На предприятие поступили первые 50 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцинация организована в одном из здравпунктов на территории комбината «Магнезит». Процедуру проводят сотрудники районной больницы Сатки. Все желающие получить прививку заранее проинформированы о препарате «Спутник V», а также о мерах, которые необходимо соблюсти до вакцинации и во время процедуры. В здравпункт работники приглашаются по графику, с интервалом не менее 10 минут, в заранее оговоренное время. Перед процедурой работники заполняют анкеты, медики проводят предварительный осмотр, обязательно измеряют давление, температуру, уровень кислорода в крови. Кроме того, еще раз информируют о том, что вакцинация проводится в два этапа (сегодня вводится компонент 1, через 21-30 дней - компонент 2). «Для удобства работников Саткинской производственной площадки вакцинация организована в здравпункте на территории предприятия. В настоящее время желающих поставить прививку более 300. Сегодня первые 50 человек пройдут процедуру. В дальнейшем мы продолжим прививочную кампанию. За помощь в ее организации благодарю руководство и специалистов районной больницы и управления производственного контроля и охраны труда Группы Магнезит», – рассказала заведующая здравпунктами Надежда Кученева.Следующий этап вакцинации сотрудников «Магнезита» планируется провести после праздничных выходных. Кроме того, часть работников уже поставили прививку в районной больнице Сатки. О своем желании пройти вакцинацию магнезитовцы сообщают специалистам управления производственного контроля и охраны труда Группы Магнезит, а также записываются через портал Госуслуг. Источник: Фото Василия МаксимоваСегодня, 19 февраля, началась вакцинация работников Саткинской производственной площадки Группы Магнезит от COVID-19. На предприятие поступили первые 50 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцинация организована в одном из здравпунктов на территории комбината «Магнезит». Процедуру проводят сотрудники районной больницы Сатки. Все желающие получить прививку заранее проинформированы о препарате «Спутник V», а также о мерах, которые необходимо соблюсти до вакцинации и во время процедуры. В здравпункт работники приглашаются по графику, с интервалом не менее 10 минут, в заранее оговоренное время. Перед процедурой работники заполняют анкеты, медики проводят предварительный осмотр, обязательно измеряют давление, температуру, уровень кислорода в крови. Кроме того, еще раз информируют о том, что вакцинация проводится в два этапа (сегодня вводится компонент 1, через 21-30 дней - компонент 2). «Для удобства работников Саткинской производственной площадки вакцинация организована в здравпункте на территории предприятия. В настоящее время желающих поставить прививку более 300. Сегодня первые 50 человек пройдут процедуру. В дальнейшем мы продолжим прививочную кампанию. За помощь в ее организации благодарю руководство и специалистов районной больницы и управления производственного контроля и охраны труда Группы Магнезит», – рассказала заведующая здравпунктами.Следующий этап вакцинации сотрудников «Магнезита» планируется провести после праздничных выходных. Кроме того, часть работников уже поставили прививку в районной больнице Сатки. О своем желании пройти вакцинацию магнезитовцы сообщают специалистам управления производственного контроля и охраны труда Группы Магнезит, а также записываются через портал Госуслуг. AzAzA 2021-02-19YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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