В Челябинске появился Сквер студенческих отрядов

В центре Челябинска накануне торжественно открыли Сквер студенческих отрядов. Церемонию приурочили ко Дню РСО. С присвоением нового имени популярному среди молодежи месту отдыха студотрядовцев поздравила глава Челябинска Наталья Котова.Мэр осмотрела размещенную в сквере фотовыставку, посвященную движению студенческих отрядов Южного Урала, поздравила студентов с Днем РСО и еще раз поблагодарила за помощь в период пандемии, участие в благоустройстве города и ликвидации последствий ЧП в городской больнице №2.Также молодежь смогла задать свои вопросы главе Челябинска. Так, Татьяна Болдырева подняла тему трудоустройства вожатых в учреждениях города, на что Наталья Котова отреагировала позитивно: «Смотрите, первый вариант развития – это школы, летние лагеря. Обычно с ними работают педагоги. Поэтому, я думаю, что можно посмотреть, и часть ребят трудоустроить именно в школе, а часть – через проект «Спортивный город». Через него мы сможем найти для вас работу, чтобы вы работали с детьми во дворах».Также мэр одобрила вариант с помещением для областного штаба студенческих отрядов.«Если вас устраивает помещение, которое вам предлагают, то давайте оформлять его, и вы сможете располагаться. Насколько я знаю, оно находится на улице Сони Кривой. Помещение в достаточно хорошем состоянии, отремонтированное. И будет еще одно место притяжения студенческих отрядов. Когда на улице будет холодно, там можно собираться», - сказала Наталья Котова.В качестве подарка от Челябинского областного студенческого отряда его руководитель Юрий Болдырев вручил главе города брендированную шапку с логотипом #ТрудКрут.
Источник: ЧОСО