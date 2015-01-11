В Златоусте строятся многоквартирные дома для переселенцев из ветхо-аварийного жилья

Объекты для переселения возводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». До конца года новые десятиэтажки построят и поставят на учет.«При поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера удалось сделать очень важную вещь: все средства, запланированные на расселение ветхо-аварийных домов до 2024 года, получить сейчас. Так что в этом году строим сразу два дома. Переселим 350 семей», – прокомментировал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.Первая новостройка будет в квартале «Молодежный» (район проспекта Гагарина). Разрешительные документы на строительство получены, работы уже начались. Строители забивают сваи, укладывают армокаркасы для фундамента.На второй дом объявлен конкурс. По его итогам определится подрядчик и площадка для строительства.