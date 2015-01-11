2021-02-19YEKT13:00:00 | Губерния «МКС Индустрия» усилит энергоснабжение «Малой Сосновки» Источник: ФРП Челябинской облатси









Завод по производству блочно-модульного и узлового оборудования для автономных газопоршневых электростанций построит в 2 км от Челябинска, в парке индустриальных инноваций «Малая Сосновка», компания «МКС Индустрия» (входит в Группу компаний «МКС»). Год назад она стала его резидентом. Новое производство позволит создать более 60 высокотехнологичных рабочих мест. Общий размер инвестиций составит 202 миллиона рублей. Финансирование предприятие будет осуществлять за счет собственных средств и привлечённых инвестиций партнеров.С деталями проекта, историей компании и ее стратегическими планами по развитию бизнеса в статусе резидента индустриального парка во время визита на предприятие познакомился министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.«Энергетическое машиностроение сейчас – крайне востребованная компетенция и в нашем регионе, и в стране в целом. Поэтому мы, разумеется, будем способствовать появлению такого производства в Челябинской области, привлекая и федеральные, и региональные меры поддержки. Крайне важно, что особый акцент при реализации инвестпроекта будет сделан на внедрении программ импортозамещения и внутриобластной кооперации. Большинство комплектующих для блочно-модульных электростанций будет поставляться с предприятий области или создаваться силами самой компании. Кроме того, «МКС Индустрия» готова взять на себя значительную часть энергообеспечения «Малой Сосновки». Это не только повысит энергетическую инфраструктуру индустриального парка, но и станет наглядной демонстрацией возможностей распределенной генерации для потенциальных заказчиков», - отметил он.Одной из стратегических задач нового предприятия станет повышение уровня локализации российского производства оборудования для малой распределенной энергетики. Часть продукции будет поставляться на экспорт.Замдиректора «МКС Индустрия» Андрей Ерохин отметил, что, помимо самого завода, на территории индустриального парка будет построена блочно-модульная электростанция, которая на условиях энергосервисного контракта обеспечит резидентов «Малой Сосновки» более дешевыми электроэнергией и теплом. Стартовая мощность мини-ТЭС составит 2 МВт и в дальнейшем, в зависимости от потребностей резидентов, будет увеличена до 25 МВт.В перспективе «МКС» планирует запустить здесь и первую в России локальную пилотную площадку распределенной энергетики (генерация + smart gird) для обеспечения потребителей электричеством и теплом с учетом внедрения современных решений.*** Источник: ФРП Челябинской облатсиЗавод по производству блочно-модульного и узлового оборудования для автономных газопоршневых электростанций построит в 2 км от Челябинска, в парке индустриальных инноваций «Малая Сосновка», компания «МКС Индустрия» (входит в Группу компаний «МКС»). Год назад она стала его резидентом. Новое производство позволит создать более 60 высокотехнологичных рабочих мест. Общий размер инвестиций составит 202 миллиона рублей. Финансирование предприятие будет осуществлять за счет собственных средств и привлечённых инвестиций партнеров.С деталями проекта, историей компании и ее стратегическими планами по развитию бизнеса в статусе резидента индустриального парка во время визита на предприятие познакомился министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.«Энергетическое машиностроение сейчас – крайне востребованная компетенция и в нашем регионе, и в стране в целом. Поэтому мы, разумеется, будем способствовать появлению такого производства в Челябинской области, привлекая и федеральные, и региональные меры поддержки. Крайне важно, что особый акцент при реализации инвестпроекта будет сделан на внедрении программ импортозамещения и внутриобластной кооперации. Большинство комплектующих для блочно-модульных электростанций будет поставляться с предприятий области или создаваться силами самой компании. Кроме того, «МКС Индустрия» готова взять на себя значительную часть энергообеспечения «Малой Сосновки». Это не только повысит энергетическую инфраструктуру индустриального парка, но и станет наглядной демонстрацией возможностей распределенной генерации для потенциальных заказчиков», - отметил он.Одной из стратегических задач нового предприятия станет повышение уровня локализации российского производства оборудования для малой распределенной энергетики. Часть продукции будет поставляться на экспорт.Замдиректора «МКС Индустрия»отметил, что, помимо самого завода, на территории индустриального парка будет построена блочно-модульная электростанция, которая на условиях энергосервисного контракта обеспечит резидентов «Малой Сосновки» более дешевыми электроэнергией и теплом. Стартовая мощность мини-ТЭС составит 2 МВт и в дальнейшем, в зависимости от потребностей резидентов, будет увеличена до 25 МВт.В перспективе «МКС» планирует запустить здесь и первую в России локальную пилотную площадку распределенной энергетики (генерация + smart gird) для обеспечения потребителей электричеством и теплом с учетом внедрения современных решений.*** Группа компаний «МКС» - инжиниринговая корпорация международного уровня со штаб-квартирой в Москве. Основное направление деятельности - строительство объектов малой энергетики - газопоршневых электростанций - «под ключ». За 15 лет ввела в эксплуатацию 53 мини-ТЭС в различных регионах и за рубежом. Суммарная мощность всех введенных объектов ГК «МКС» - 244 МВт. AzAzA 2021-02-19YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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