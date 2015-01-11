2021-02-19YEKT13:00:00 | Губерния На Южном Урале повысился спрос на агротуризм Источник: Фото Натальи Вольвач









Главное богатство каждой сельской территории –– это инициативные предприниматели, люди дела, способные реализовать прорывные идеи в агробизнесе и сельском туризме. Какие еще возможности открываются сегодня и какие инструменты государственной поддержки доступны для развития сельских территорий, рассказали руководители министерств сельского хозяйства, экономического развития и социальных отношений Челябинской области на Форуме муниципальных образований в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021» в Челябинске.По словам заместителя губернатора Челябинской области Евгения Голицына, на федеральном уровне озвучены предложения, которые непосредственно касаются развития сельских территорий. В сфере экономики АПК и малого бизнеса это упрощение процедур по возврату невостребованных земель в собственность муниципалитетов, выделение земель сельхозназначения для развития и строительства объектов инфраструктуры агротуризма, развитие малых форматов торговли для фермеров. Предложения о развития агросектора обсуждаются и в Законодательном Собрании Челябинской области. Как рассказал председатель комитета по агрополитике Евгений Евстигнеев, введение в регионе льготного единого сельхозналога с минимальной ставкой, несмотря на потерю выпадающих доходов, может привести к росту количества фермерских хозяйств, что повысит и общую сумму собираемых налогов. Такой эксперимент уже проводят в Московской и Свердловской областях.По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, в госпрограмме развития отрасли сегодня действуют эффективные инструменты поддержки фермеров в виде грантов и субсидий. Но есть механизмы, которые сосредоточены в руках других ведомств. Так, в последнее время большую популярность в сельских территориях приобретает государственный социальный контракт. Заключение социальных контрактов повышает занятость населения и может обеспечить старт для открытия своего дела на селе.Как отметила заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова, в связи с пандемией коронавируса вопрос занятости и самозанятости сельского населения приобрел актуальность. Государство предприняло ряд мер, в том числе возможность заключения социального контракта, который не только поможет справиться с тяжелой жизненной ситуацией и улучшить материальное положение, но и «встать на ноги». Социальный контракт может быть заключен для поиска работы, прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, организации индивидуальной предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства. Если с 2014 года до июля 2020 года на ведение ЛПХ было заключено 511 социальных контрактов на общую сумму более 15 млн рублей, то за последние 6 месяцев 2020 года в регионе в общей сложности заключено 1 тысяча 116 социальных контрактов на сумму более 77 млн рублей, из них сельскими жителями – более 30% от общего количества. В июле прошлого года размер максимальной выплаты по социальному контракту был увеличен до 80 тысяч рублей, а в декабре – до 250 тыс. рублей, и заключить контракт теперь можно в органах соцзащиты по месту жительства.В 2021-2023 годах на заключение социального контракта Челябинская область получит из федерального бюджета свыше 800 млн рублей, более 40% этих средств предполагается направить на контракты с жителями сельской местности. Ирина Скалунова подчеркнула, что эти средства можно направить только на мероприятия, предусмотренные по социальному контракту. Размер выплат зависит от вида контракта. На поиск работы может быть выплачено чуть более 12 тыс. рублей ежемесячно в течение четырех месяцев, на дополнительное профессиональное образование – не более 30 тыс. рублей. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности выделяется не более 250 тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства – не более 100 тыс. рублей. На преодоление трудной жизненной ситуации выделяется чуть более 12 тыс. рублей ежемесячно в течение шести месяцев (средства в этом случае могут быть потрачены на приобретение товаров первой необходимости и другие цели). Социальная помощь, полученная на ведение личного подсобного хозяйства, может быть потрачена на приобретение семян, скота, птицы и прочее.С целью реализации программы министерством социальных отношений ведется дополнительная работа. С начала 2021 года в двух районах – Сосновском и Кусинском – проанализированы списки безработных и списки людей, получающих соцпомощь по другим направлениям. В результате подготовлены документы на заключение 20 социальных контрактов в этих территориях. Такая работа будет проведена во всех муниципалитетах, до конца года планируется охватить около девяти тысяч граждан.Открытие своего дела по силам тем, кто обладает уникальным опытом и компетенциями. В сельских территориях, считает заместитель министра экономического развития Андрей Минченко, это пасечники, рыболовы, казаки, фермеры. Именно они могут поделиться опытом и создать уникальный продукт, который можно будет «наполнить» агротуристами. Сегодня направление развития агротуризма является федеральным приоритетом.«Потенциал этой сферы еще не раскрыт, - говорит замминистра, - хотя положительный опыт уже есть. Туристические этногастрономические маршруты успешно действуют в Чесменском районе, есть определенный задел для развития агротуризма в Чебаркульском, Кунашакском, Аргаяшском, Сосновском районах. Сельский туризм может стать одним из дополнительных драйверов экономики и в других сельских территориях, при этом идей много, они лежат на поверхности. Совсем не обязательно при этом иметь природные объекты для показа. Главная ценность агротуризма – это человеческий потенциал. Более сложная задача - это реализовать идеи агротуризма в виде комплексного продукта, «наполнить» его туристами. При этом меры господдержки пока находятся на начальном этапе, они сосредоточены на методологической помощи и обучении. Так, два обучающих вебинара по агротуризму были проведены региональным Агентством международного сотрудничества, организовано консультирование в рамках работы сельского союза молодежи. На постоянной основе этой темой занимается центр компетенции в сфере развития сельской кооперации и поддержки фермеров «Мой бизнес». В прошлом году центр провел бизнес-миссию в Калининградскую область, а в этом году запустил шоп-туры по сельским районам региона».Информация об отборе участников в шоп-туры размещается на официальном сайте Фонда развития предпринимательства Челябинской области (https://территориябизнеса74.рф/kalendar-meropriyatiy/46849/).По мнению эксперта, для дальнейшего развития агротуризма необходима корректировка законодательства, которая позволит легализовать сельский туризм, строить объекты туризма на землях сельхозназначения. Такое поручение на федеральном уровне есть. Понятие сельского агротуризма пока четко не определено, поэтому можно смело двигаться в сторону формирования для максимально комплексного продукта, обеспечивающего массу ярких уникальных впечатлений.На территории региона развиваются такие направления агротуризма, как туристические экскурсии на сельскохозяйственное производство. Фермеры организуют контактные зоопарки, рыбалку, знакомят гостей с национальной гастрономией. Есть опыт проведения экскурсий на предприятия переработки, относящиеся к малому бизнесу. Хороший пример в региональной палитре агротуризма представляет сыроварня «ИзвестнАя», расположенная в селе Сыростан Миасского городского округа (на фото). Организаторы сыроварни выиграли грант Ростуризма на организацию фестивальной деятельности. Консультирование по подаче документов на гранты также организовано центром компетенции по поддержке фермеров «Мой бизнес».Еще одно направление – это организация гостевых домов. Известные гостевые дома – в селе Тюбук Каслинского района, в поселках Александровский и Симбирка Кизильского района, вблизи Аркаима.По словам министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, министерство также делает шаги в направлении адресной поддержки агротуризма. По итогам 2019 года два фермерских хозяйства получили грант на развитие инфраструктуры.«Если в министерство будут поступать такие заявки, то мы будем включать такую поддержку в свой перспективный план», – заверил министр. Источник: Фото Натальи ВольвачГлавное богатство каждой сельской территории –– это инициативные предприниматели, люди дела, способные реализовать прорывные идеи в агробизнесе и сельском туризме. Какие еще возможности открываются сегодня и какие инструменты государственной поддержки доступны для развития сельских территорий, рассказали руководители министерств сельского хозяйства, экономического развития и социальных отношений Челябинской области на Форуме муниципальных образований в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021» в Челябинске.По словам заместителя губернатора Челябинской области, на федеральном уровне озвучены предложения, которые непосредственно касаются развития сельских территорий. В сфере экономики АПК и малого бизнеса это упрощение процедур по возврату невостребованных земель в собственность муниципалитетов, выделение земель сельхозназначения для развития и строительства объектов инфраструктуры агротуризма, развитие малых форматов торговли для фермеров. Предложения о развития агросектора обсуждаются и в Законодательном Собрании Челябинской области. Как рассказал председатель комитета по агрополитике, введение в регионе льготного единого сельхозналога с минимальной ставкой, несмотря на потерю выпадающих доходов, может привести к росту количества фермерских хозяйств, что повысит и общую сумму собираемых налогов. Такой эксперимент уже проводят в Московской и Свердловской областях.По словам министра сельского хозяйства региона, в госпрограмме развития отрасли сегодня действуют эффективные инструменты поддержки фермеров в виде грантов и субсидий. Но есть механизмы, которые сосредоточены в руках других ведомств. Так, в последнее время большую популярность в сельских территориях приобретает государственный социальный контракт. Заключение социальных контрактов повышает занятость населения и может обеспечить старт для открытия своего дела на селе.Как отметила заместитель министра социальных отношений Челябинской области, в связи с пандемией коронавируса вопрос занятости и самозанятости сельского населения приобрел актуальность. Государство предприняло ряд мер, в том числе возможность заключения социального контракта, который не только поможет справиться с тяжелой жизненной ситуацией и улучшить материальное положение, но и «встать на ноги». Социальный контракт может быть заключен для поиска работы, прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, организации индивидуальной предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства. Если с 2014 года до июля 2020 года на ведение ЛПХ было заключено 511 социальных контрактов на общую сумму более 15 млн рублей, то за последние 6 месяцев 2020 года в регионе в общей сложности заключено 1 тысяча 116 социальных контрактов на сумму более 77 млн рублей, из них сельскими жителями – более 30% от общего количества. В июле прошлого года размер максимальной выплаты по социальному контракту был увеличен до 80 тысяч рублей, а в декабре – до 250 тыс. рублей, и заключить контракт теперь можно в органах соцзащиты по месту жительства.В 2021-2023 годах на заключение социального контракта Челябинская область получит из федерального бюджета свыше 800 млн рублей, более 40% этих средств предполагается направить на контракты с жителями сельской местности. Ирина Скалунова подчеркнула, что эти средства можно направить только на мероприятия, предусмотренные по социальному контракту. Размер выплат зависит от вида контракта. На поиск работы может быть выплачено чуть более 12 тыс. рублей ежемесячно в течение четырех месяцев, на дополнительное профессиональное образование – не более 30 тыс. рублей. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности выделяется не более 250 тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства – не более 100 тыс. рублей. На преодоление трудной жизненной ситуации выделяется чуть более 12 тыс. рублей ежемесячно в течение шести месяцев (средства в этом случае могут быть потрачены на приобретение товаров первой необходимости и другие цели). Социальная помощь, полученная на ведение личного подсобного хозяйства, может быть потрачена на приобретение семян, скота, птицы и прочее.С целью реализации программы министерством социальных отношений ведется дополнительная работа. С начала 2021 года в двух районах – Сосновском и Кусинском – проанализированы списки безработных и списки людей, получающих соцпомощь по другим направлениям. В результате подготовлены документы на заключение 20 социальных контрактов в этих территориях. Такая работа будет проведена во всех муниципалитетах, до конца года планируется охватить около девяти тысяч граждан.Открытие своего дела по силам тем, кто обладает уникальным опытом и компетенциями. В сельских территориях, считает заместитель министра экономического развития, это пасечники, рыболовы, казаки, фермеры. Именно они могут поделиться опытом и создать уникальный продукт, который можно будет «наполнить» агротуристами. Сегодня направление развития агротуризма является федеральным приоритетом.«Потенциал этой сферы еще не раскрыт, - говорит замминистра, - хотя положительный опыт уже есть. Туристические этногастрономические маршруты успешно действуют в Чесменском районе, есть определенный задел для развития агротуризма в Чебаркульском, Кунашакском, Аргаяшском, Сосновском районах. Сельский туризм может стать одним из дополнительных драйверов экономики и в других сельских территориях, при этом идей много, они лежат на поверхности. Совсем не обязательно при этом иметь природные объекты для показа. Главная ценность агротуризма – это человеческий потенциал. Более сложная задача - это реализовать идеи агротуризма в виде комплексного продукта, «наполнить» его туристами. При этом меры господдержки пока находятся на начальном этапе, они сосредоточены на методологической помощи и обучении. Так, два обучающих вебинара по агротуризму были проведены региональным Агентством международного сотрудничества, организовано консультирование в рамках работы сельского союза молодежи. На постоянной основе этой темой занимается центр компетенции в сфере развития сельской кооперации и поддержки фермеров «Мой бизнес». В прошлом году центр провел бизнес-миссию в Калининградскую область, а в этом году запустил шоп-туры по сельским районам региона».Информация об отборе участников в шоп-туры размещается на официальном сайте Фонда развития предпринимательства Челябинской области (https://территориябизнеса74.рф/kalendar-meropriyatiy/46849/).По мнению эксперта, для дальнейшего развития агротуризма необходима корректировка законодательства, которая позволит легализовать сельский туризм, строить объекты туризма на землях сельхозназначения. Такое поручение на федеральном уровне есть. Понятие сельского агротуризма пока четко не определено, поэтому можно смело двигаться в сторону формирования для максимально комплексного продукта, обеспечивающего массу ярких уникальных впечатлений.На территории региона развиваются такие направления агротуризма, как туристические экскурсии на сельскохозяйственное производство. Фермеры организуют контактные зоопарки, рыбалку, знакомят гостей с национальной гастрономией. Есть опыт проведения экскурсий на предприятия переработки, относящиеся к малому бизнесу. Хороший пример в региональной палитре агротуризма представляет сыроварня «ИзвестнАя», расположенная в селе Сыростан Миасского городского округа (на фото). Организаторы сыроварни выиграли грант Ростуризма на организацию фестивальной деятельности. Консультирование по подаче документов на гранты также организовано центром компетенции по поддержке фермеров «Мой бизнес».Еще одно направление – это организация гостевых домов. Известные гостевые дома – в селе Тюбук Каслинского района, в поселках Александровский и Симбирка Кизильского района, вблизи Аркаима.По словам министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, министерство также делает шаги в направлении адресной поддержки агротуризма. По итогам 2019 года два фермерских хозяйства получили грант на развитие инфраструктуры.«Если в министерство будут поступать такие заявки, то мы будем включать такую поддержку в свой перспективный план», – заверил министр. AzAzA 2021-02-19YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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