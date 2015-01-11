2021-02-19YEKT13:00:00 | Губерния Благодаря господдержке в Челябинской области количество пользователей Интернетом в сельской местности приблизилось к городскому Источник: министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области









Первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин рассказал участникам агропромышленной конференции «МАК 2021» о развитии инфраструктуры связи в сельских населенных пунктах. По словам представителя ИТ-ведомства, благодаря федеральным и региональным проектам проникновение Интернета в сельскую местность за последние годы существенно возросло.В Челябинске завершилась Первая межрегиональная агропромышленная конференция «МАК 2021». На Форуме муниципальных образований «Гармоничное развитие и экономическая устойчивость сельских территорий», прошедшем в рамках конференции, первый заместитель Министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин рассказал аграриям о развитии инфраструктуры связи в сельской местности.По данным Челстата, в Челябинской области 86,5% домохозяйств имеют доступ к сети Интернет. В сельской местности процент подключения домохозяйств составляет 89,7%, в городской - 86,5%. «Благодаря федеральным и региональным проектам уровень проникновения глобальной сети на селе не уступает городскому. Проблемными остаются населенные пункты, где проживают менее 1000 человек. Таким селам и деревням Мининформ Челябинской области уделяет особое внимание», - отметил Василий Кокорюкин.На федеральном уровне поддержка развития сетей связи в регионе ведется в рамках двух проектов: нацпроекта «Цифровая экономика» и программы «Устранение цифрового неравенства».Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» проводится подключение к высокоскоростному Интернету социально значимых объектов – школ, колледжей, техникумов, ФАПов, пожарных частей, местных администраций, объектов Росгвардии. 669 объектов уже получили широкополосный доступ в сеть в 2019-2020 годах, еще 664 планируется подключить в 2021 году. Исполнителем проекта является АО «ЭР-Телеком Холдинг», более знакомый южноуральцам под брендом «Дом.ру».Вторая программа «Устранение цифрового неравенства», или УЦН, предполагает установку в малых населенных пунктах бесплатных Wi-Fi точек доступа к сети Интернет. В рамках первого этапа, который завершился в 2020 году, 258 малых населенных пунктов Челябинской области численностью от 250 до 500 человек получили выход в глобальную сеть. Второй этап программы, именуемый УЦН 2.0, охватит населенные пункты численностью от 100 до 249 человек. Таких деревень и сел в Челябинской области, куда в соответствии с законом «О связи» необходимо строить линии и точки доступа, 337. Старт проекту будет дан после подписания соглашения между Минцифрой России и ПАО «Ростелеком». Планируется, что оно будет заключено в первой половине 2021 года.На региональном уровне для обеспечения малых населенных пунктов Челябинской области качественной мобильной связью и доступом в Интернет с 2018 года реализуется программа, по которой операторы связи могут получить компенсацию до 90 процентов капитальных затрат на создание и модернизацию инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Благодаря этой мере поддержки за 3 года была улучшена связь в 57 малых населенных пунктах. В этом году работа в рамках проекта будет продолжена. Источник: министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской областиПервый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин рассказал участникам агропромышленной конференции «МАК 2021» о развитии инфраструктуры связи в сельских населенных пунктах. По словам представителя ИТ-ведомства, благодаря федеральным и региональным проектам проникновение Интернета в сельскую местность за последние годы существенно возросло.В Челябинске завершилась Первая межрегиональная агропромышленная конференция «МАК 2021». На Форуме муниципальных образований «Гармоничное развитие и экономическая устойчивость сельских территорий», прошедшем в рамках конференции, первый заместитель Министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин рассказал аграриям о развитии инфраструктуры связи в сельской местности.По данным Челстата, в Челябинской области 86,5% домохозяйств имеют доступ к сети Интернет. В сельской местности процент подключения домохозяйств составляет 89,7%, в городской - 86,5%. «Благодаря федеральным и региональным проектам уровень проникновения глобальной сети на селе не уступает городскому. Проблемными остаются населенные пункты, где проживают менее 1000 человек. Таким селам и деревням Мининформ Челябинской области уделяет особое внимание», - отметил Василий Кокорюкин.На федеральном уровне поддержка развития сетей связи в регионе ведется в рамках двух проектов: нацпроекта «Цифровая экономика» и программы «Устранение цифрового неравенства».Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» проводится подключение к высокоскоростному Интернету социально значимых объектов – школ, колледжей, техникумов, ФАПов, пожарных частей, местных администраций, объектов Росгвардии. 669 объектов уже получили широкополосный доступ в сеть в 2019-2020 годах, еще 664 планируется подключить в 2021 году. Исполнителем проекта является АО «ЭР-Телеком Холдинг», более знакомый южноуральцам под брендом «Дом.ру».Вторая программа «Устранение цифрового неравенства», или УЦН, предполагает установку в малых населенных пунктах бесплатных Wi-Fi точек доступа к сети Интернет. В рамках первого этапа, который завершился в 2020 году, 258 малых населенных пунктов Челябинской области численностью от 250 до 500 человек получили выход в глобальную сеть. Второй этап программы, именуемый УЦН 2.0, охватит населенные пункты численностью от 100 до 249 человек. Таких деревень и сел в Челябинской области, куда в соответствии с законом «О связи» необходимо строить линии и точки доступа, 337. Старт проекту будет дан после подписания соглашения между Минцифрой России и ПАО «Ростелеком». Планируется, что оно будет заключено в первой половине 2021 года.На региональном уровне для обеспечения малых населенных пунктов Челябинской области качественной мобильной связью и доступом в Интернет с 2018 года реализуется программа, по которой операторы связи могут получить компенсацию до 90 процентов капитальных затрат на создание и модернизацию инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Благодаря этой мере поддержки за 3 года была улучшена связь в 57 малых населенных пунктах. В этом году работа в рамках проекта будет продолжена. AzAzA 2021-02-19YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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