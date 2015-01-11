Маргарита Павлова: Усовершенствование механизма внесудебного банкротства поможет пенсионерам стабилизировать финансовую ситуацию

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова внесла на обсуждение законопроект об изменении Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Предлагается предоставить гражданину право прибегнуть к процедуре внесудебного банкротства, если он имеет страховую пенсию по старости и после удержания в рамках исполнительного производства у него остается менее прожиточного минимума.Член Комитета СФ по обороне и безопасности обратила внимание, что большинство пожилых людей плохо разбираются в финансовых вопросах, поэтому, когда возникает нужда в деньгах, с легкостью оформляют доступные кредиты под высокие проценты. В итоге пенсионеры попадают в долговую яму. Так, в Челябинской области из 1 миллиона 60 тысяч пенсионеров более 93 тысяч человек получают федеральную социальную доплату к пенсии, их прожиточный минимум менее 9 794 рублей в месяц. При этом в отношении порядка 30 тысяч пенсионеров из пенсии производятся удержания по задолженностям в результате имеющихся у них кредитных договоров, неоплаченных коммунальных платежей.«Чаще всего берут средства на лекарства, на обследования, помощь детям, внукам, находящимся в сложной финансовой ситуации. Пенсионер получает пенсию, в его отношении не может быть окончено исполнительное производство. И, как следствие, ни один пенсионер в России не вправе воспользоваться внесудебным порядком, даже если после удержания из пенсии у него остается менее прожиточного минимума», — прокомментировала инициативу Маргарита Павлова.
Источник: пресс-служба сенатора Маргариты Павловой