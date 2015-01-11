2021-02-20YEKT08:00:00 | Губерния Южноуральским садоводам рассказали, как снизить уровень преступности и правонарушений на территории СНТ В преддверии дачного сезона Общественная палата Челябинской области организовала видеоконференцию на тему «Снижение уровня преступности и количества правонарушений на территории СНТ». В вебинаре приняли участие представители Палаты, полиции и садовых некоммерческих товариществ.Открывая встречу, член Общественной палаты, председатель Совета межрегиональной общественной организации «Объединение садоводов и собственников недвижимости» Александр Муравьев отметил, что профилактика преступлений и правонарушений на территориях садовых товариществ является одним из приоритетных вопросов полиции, именно поэтому в дискуссии принимает участие заместитель начальника (по охране общественного порядка) отдела полиции «Ленинский», полковник полиции Иван Путков.В своем выступлении представитель правоохранительных органов рассказал участникам вебинара о взаимодействии граждан с сотрудниками полиции, информационной профилактике для пенсионеров, связанной с мошенничеством посредством информационных технологий, и об алгоритме действий при обнаружении злоумышленников на территории СНТ.«При хищении имущества сотрудники полиции часто сталкиваются с проблемой определения материального ущерба и собственника имущества, которого необходимо признать потерпевшим. Обычно около недели уходит на получение справки об ущербе и о том, кто является балансодержателем имущества. Столько же времени уходит на то, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных лиц. Отмечу, те лица, которые осуществляют преступные действия на территории СНТ, в основном ранее попадали в сводку полиции, поэтому сотрудники полиции всегда проверяют их на причастность к преступлениям на территории соседних садовых товариществ. Садоводы в свою очередь могут содействовать в более оперативном установлении задержанных лиц. Часто возникают ситуации, когда южноуральцы обращаются в полицию с заявлением о пропаже имущества, но вскоре самостоятельно обнаруживают его, например, в ближайшем металоприемнике. В таких случаях не забывайте сообщать в правоохранительные органы, где именно было найдено имущество. Это необходимо для профилактики хищений», - сообщил Иван Путков.Полковник полиции обратил внимание садоводов на то, что большая часть преступлений на территории садов происходит в зимний период, и одной из мер профилактики правонарушений является организация охраны в СНТ, а также установка видеонаблюдения с возможностью, как можно дольше хранить видеозаписи.В ходе видеоконференции участники обсудили необходимость проведения информационной, профилактической работы со всеми членами садовых товариществ, связанной с телефонным и интернет-мошенничеством.«Последние годы жители нашей страны активно переходят на безналичный способ оплаты и безналичный способ получения пенсии, в связи с этим у мошенников появилось гораздо больше возможностей совершать кражи. В основном такие преступления происходят в отношении незащищенных слоев населения, таких, как наши пенсионеры. Поэтому я убедительно прошу председателей СНТ размещать профилактические буклеты, которые мы вам предоставили на досках информации, для того чтобы уберечь граждан пожилого возраста от действий мошенников», - сказал замначальника отдела полиции «Ленинский».Еще один вопрос, озвученный в рамках встречи, касался участившихся случаев закладок наркотиков на территориях СНТ. Садоводы попросили объяснить четкий алгоритм действий при обнаружении злоумышленников.«Всем давно известно: незнакомцы, копающие носком ботинка землю, бегающие от куста к кусту, заглядывающие в каждое отверстие, ищут сверток с наркотиками. В случае обнаружения злоумышленников необходимо их фиксировать с помощью системы видеонаблюдения или фотокамеры, для того чтобы сотрудники полиции могли их отождествить. Информацию о месте нахождения подобных лиц нужно незамедлительно передавать в органы внутренних дел», - уточнил Иван Путков.Подводя итоги встречи, Александр Муравьев отметил, что подобные мероприятия с целью профилактики преступности на территории СНТ необходимо проводить регулярно.По материалам пресс-службы ОП ЧО. AzAzA 2021-02-20YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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