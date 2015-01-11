2021-02-20YEKT08:00:00 | Губерния Публичка приглашает читателей ознакомиться с редкими репринтными изданиями начала XX века Источник: ЧОУНБ









Оригинальные шрифты, дизайнерская бумага, кожаный переплет с золоченым тиснением, а еще множество интересных рекламных приемов начала XXвека – редкий библиофил может позволить себе купить такую книгу. Раритетные репринтные издания выпускаются ограниченным тиражом и стоят очень дорого, но в Челябинской областной универсальной научной библиотеке их можно почитать бесплатно.Как сообщили в отделе краеведения ЧОУНБ, роскошные книги в подарочном исполнении питерского издательства «Альфарет», специализирующегося на репринтном и факсимильном воспроизведении шедевров русского и мирового книжного искусства, поступили в фонды библиотеки в 2020 году. Полистать их можно в читальном зале отдела краеведения. Здесь найдут ценный материал не только краеведы и историки, но и дизайнеры, рекламисты, издатели.Например, издание «Екатеринбург и Урал: Торгово-промышленный справочник» на первый взгляд может показаться скучным, однако под обложкой спрятан настоящий шедевр полиграфического искусства образца 1914 года. Некоторые рекламные объявления, например, выполнены типографской краской в четыре цвета, а на странице с рекламой обувного магазина сделана закладка в виде цветного сапожка на ленточке из шелка – пример использования фигурной вырубки в начале XX века.Еще один любопытный рекламный прием – вклеенная в справочник полноцветная листовка в технике хромолитографии. Текст лаконичен: «Выполнение самых крупных художественных работ. За качество присуждено пять больш. золот. медалей». Далее – номер телефона (всего 3 цифры) и имя владельца типографии – А. Н. Судаков.Будет интересна специалистам и форма приема обратной связи – отрывной купон, на который надо только наклеить марку: «Убедительнейше просят на приложенном к справочнику открытом письме сообщить редакции все замеченные неточности и пропуски в настоящем издании. Сведения для помещения просят присылать как о себе, так и о знакомых фирмах».В числе первых читателей, по достоинству оценивших новаторские формы «желтых страниц» образца 1914 года, оказался заведующий Центром культурно-просветительских программ ЧОУНБ, преподаватель Международного института дизайна и сервиса Рифат Абдрашитов:«Испытываешь невероятный творческий восторг от того, что сто лет назад здесь, у нас, на Урале, появилось такое произведение полиграфического искусства, учитывая технологические возможности того времени! Помимо шрифтов и сложной верстки восхищают разные типы рекламы, например, ляссе с закладкой в виде сапожка. Открываешь, а по верху нескольких разворотов размещена реклама «Торгового дома “Моисеев и сыновья”», который стал спонсором целого раздела справочника. Для своего времени эта книга, конечно, была вещью революционной!» Последний мирный год Российской империи представлен во всем изобилии: нахваливают свой товар производители серпов и кос, продавцы пианино и фисгармоний; привлекают клиентов качеством услуг закройщики и зубные врачи. Для удобства читателей приведена справочная информация с таблицами традиционных мер весов разных стран с переводом их в метрическую систему, а также данные о котировке валют – стоимость монет разных стран по отношению к твердому рублю.Есть общие сведения о налогах, таможенных пошлинах и железнодорожных сборах, адресах ярмарок, правительственных учреждениях, торгово-промышленных предприятиях, аптеках, банках и т. п.Отдельные главы посвящены описанию губерний региона: Вятской, Оренбургской, Уфимской, Тобольской, Пермской. Напомним, что Златоустовский уезд тогда относился к Уфимской губернии, Челябинский, Троицкий и Верхнеуральский – к Оренбургской, а Екатеринбургский уезд Пермской губернии включал северные территории современной Челябинской области с Каслями и Кыштымом. Так что справочник даст достаточно полное представление об экономическом состоянии региона накануне великих потрясений.Не удивительно, что информационное издание не просто было восстановлено и воспроизведено репринтным способом, но и облачено в роскошный кожаный переплет с золотым тиснением.В том же стиле оформлены и другие репринтные издания коллекции «Альфарета»: «Горнозаводская производительность России в 1885 году» С. Н. Кулибина (1887), «Горнозаводская промышленность России» П. фон Туннера, «Род дворян Демидовых» К. Головщикова (1881), «Материалы к истории рода Строгановых» А. А. Дмитриева (1883).Все эти исторические документы относятся к редким и раритетным. Некоторые из них отсканированы, однако лишь благодаря современным полиграфическим технологиям можно представить, как эти книги выглядели, когда только вышли из типографии. Такое путешествие в прошлое теперь могут совершить читатели Челябинской областной универсальной научной библиотеки.Все перечисленные издания доступны для просмотра в читальном зале отдела краеведения ЧОУНБ. AzAzA 2021-02-20YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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