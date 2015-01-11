Ведущий производитель мясоколбасных изделий на Урале снижает потери и повышает производительность благодаря нацпроекту

Участие в национальном проекте «Производительность труда»позволило крупнейшему мясоперерабатывающему предприятию Челябинской области – ООО МПК «Ромкор» - нарастить производство, повысить эффективность и конкурентоспособность, а также освободить внутренние резервы для дальнейшего развития. Опыт оптимизации участка-образца по производству сосисок показал, что таких результатов можно добиться на всём предприятии. За полгода активной работы под руководством экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) время протекания процессов снизилось почти на 16% (с 13 до 11 часов), незавершённое производство - на 15% (со 104 до 88,4 тысяч рублей), а выработка выросла почти на 15% (с 845 до 975 кг).«Рынок производства мясных изделий довольно узок, в нем сильная конкуренция. Внедрение бережливого производства дает хороший толчок к получению преимуществ без дополнительных денежных затрат. На собственном примере мы убедились, что оптимизация одних участков позволяет высвобождать и перераспределять опытных специалистов на другие, где без их помощи не обойдись. Процесс непрерывных улучшений мы начали с потока производства сосисок, поскольку его доля в общем выпуске готовой продукции составляет 20%. Кроме того, именно там было выявлено явное снижение объемов производства из-за больших задержек в процессе куттерования, формовки и упаковки. Людям приходилось задерживаться, работать больше, а результата не было», – делится директор по развитию ООО МПК «Ромкор» и руководитель проекта по повышению производительности Дмитрий Чумаченко.Детальный технологический анализ выявил на пилотном участке 176 проблем. Срединих потеря времени при передаче продукции из накопителя, излишние перемещения на площадке, поиск вспомогательных материалов и инструментов, нарушение «правила чистоты» и т.д. Рабочая группа, сформированная из сотрудников компании, смогла обнаружить эти узкие места и для каждого найти оптимальное решение. Освоив с помощью менеджера проекта ФЦК Кирилла Котляра базовые программы по «Основам бережливого производства», «Реализации проекта по улучшению», «Картированию», «Системе 5С на производстве» и др. и отработав приобретённые знания на практике, обученные специалисты «Ромкора» смогут делиться ими с коллегами.«Удивительно, но иногда для решения казавшейся сложной задачи нужно всего несколько простых шагов. Например, чтобы начать контролировать размер партии и избавиться от хаотичного поступления продукта с накопителя, мы разделили его на зоны. Предварительно произвели необходимые расчеты, отметили цветами различные продукты, и теперь работники, ориентируясь на цвет, заполняют необходимое количество продукта для формирования партии определенного размера. Но самостоятельно, без подсказок экспертов по бережливому производству, об этом не всегда догадаешься», – рассказывает Дмитрий Чумаченко о нововведениях на производстве. За 6 месяцев участия в нацпроекте их было сделано множество: сокращение неэффективных действий, более рациональное размещение инструментов в цехе, автоматизация некоторых процессов и другие, на первый взгляд, незначительные изменения, дающие серьёзный результат. Только за счет пересмотра времени работы склада, без дополнительных вложений сил и финансов, на «Ромкоре» повысили производительность труда. А благодаря перестановке оборудования удалось высвободить специалиста, до 100% рабочего времени которого занимало перемещение заготовки. Теперь продукт самостоятельно попадает в «сосискоделитель», а человек выполняет более эффективную работу. Помочь сотрудникам привыкнуть к быстро распространяющимся изменениям, принять их и начать в них участвовать помогают еженедельные собрания коллектива, на которых можно внести свои предложения по улучшениям или обсудить уже внедренные.«Есть устойчивый стереотип, что у таких крупных и широко известных производителей, как «Ромкор», с многолетним опытом работы и якобы до мелочей отлаженными производственными процессами не может быть потерь на участках и проблем с грамотным распределением персонала. Порой в это верят и сами руководители и сотрудники таких предприятий. Но нам всем необходим взгляд со стороны. Для дальнейшего развития, и в жизни, и на производстве, порой приходится выходить из зоны комфорта, менять и обновлять привычные вещи, действия, суждения и представления. Эксперты ФЦК и специально для этого созданного при нашем Фонде Регионального центра компетенций в сфере производительности труда всегда готовы помочь, предложить готовое решение с использованием уже имеющихся инструментов бережливого производства или отыскать интересные, оригинальные решения для конкретной компании. В этом и заключается смысл, важность и ценность их работы», – отмечает директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.Руководство МПК «Ромкор» намерено через 3 года увеличить производительность труда на 30% и распространить культуру бережливого производства и философию непрерывного совершенствования на все участки.***ООО МПК «Ромкор» – одна из крупнейших мясоперерабатывающих корпораций на Южном Урале. Ее история началась 24 года назад, с небольшого производства колбасных изделий. Сегодня компания выпускает до 120 тонн колбас, сосисок, сарделек и мясных полуфабрикатов в сутки. Её продукция реализуется в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае, Башкирии.Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области реализацию мероприятий нацпроекта осуществляют региональные Министерство промышленности и Фонд развития промышленности. К 2024-му году участниками нацпроекта должны стать 162 предприятия региона. На данный момент в него вступило уже 60 организаций области.