В Челябинской области запустили обновленный туристический портал

Современный, яркий и удобный для использования – таким стал туристический портал Челябинской области после капитальной реконструкции. Его задача – влюбить пользователя в Южный Урал с первого взгляда. Турпортал разместился на доменном имени www.chel.travel и представляет собой простой и понятный сервис для туриста, планирующего путешествие в Челябинскую область.Туристический портал разработан по инициативе Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Работа над его созданием велась в течение полугода. Итог был презентован на экспертно-аналитической сессии, посвященной развитию туризма в Челябинской области.Прежний туристический портал (www.visitural.info) создан в 2015 году и морально устарел: его интерфейс не подстраивался под современные браузеры и мобильные устройства. Основной упор был сделан на текстовый контент. На портале было около 2000 карточек объектов, в которых терялся пользователь.Перед разработкой нового туристического сайта проведены маркетинговые исследования для определения потенциальной целевой аудитории портала и ее запросов.«Мы с коллегами, как сторонние пользователи, просмотрели несколько десятков туристических порталов российских регионов и других стран, и поняли, что нужен сервис, где рассказывается о самом основном, – что посмотреть, чем заняться, что купить в подарок, где вкусно поесть, – рассказывает замдиректора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова. – Портал должен был легко грузиться в мобильной версии, потому что основная часть пользователей заходит со смартфонов».В обновленной версии портала в приоритете визуальный контент – профессиональные фотографии и видеоролики, стилизованная интерактивная карта Челябинской области. Верстка легкая, много «воздуха». Внешний вид портала адаптируется под современные браузеры, смартфоны, планшеты, компьютеры, и при этом быстро загружается при стабильном интернете (не более трех секунд).На портале содержится общая информация о Челябинской области – климате, традиционной кухне, сувенирной продукции, точках питания, местах размещения и так далее. Есть версия для слабовидящих, а также переведенные версии на английский и китайский языки.«Портал создан не для инвестора, не для специалиста, он создан для обычного туриста, который еще ничего не знает о Челябинской области, – продолжает Ирина Чиркова. – Если пользователь предпочитает путешествовать самостоятельно, он посмотрит информацию во вкладке «Маршруты», а в дороге сможет прослушать аудиогид. Если он предпочитает групповые поездки, то на странице «Туры» найдет предложения наших туроператоров, перейдет по ссылке и закажет тур. Наш будущий турист найдет здесь новости, календарь предстоящих событий и будет в курсе, чем сегодня живет туриндустрия Челябинской области».