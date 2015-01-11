2021-02-20YEKT14:00:00 | Губерния Более двух миллионов рублей направит ОМК на реализацию социальных проектов в Челябинске Источник: АО «Трубодеталь»









Объединенная металлургическая компания направит более двух миллионов рублей на проведение конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» в Челябинске, где расположен завод «Трубодеталь» (входит в состав АО «ОМК»). В этом году компания расширяет географию конкурса и принимает проекты, которые будут реализованы в Советском районе города, но с обязательным привлечением жителей поселка Новосинеглазовского. В рамках специальной номинации организаторы также поддержат один общегородской проект.Об особенностях конкурса в этом году, приоритетных направлениях и дополнительных возможностях жители города узнали в ходе онлайн-презентации «ОМК-Партнерство». Участников приветствовал управляющий директор АО «Трубодеталь» Евгений Баранов. Он отметил, что конкурс «ОМК-Партнерство» – значимое и ожидаемое событие в социальной жизни Челябинской области. «Нам удалось создать партнерство власти, бизнеса и общества, которое успешно работает уже на протяжении семи лет. Уверен, что проекты победителей конкурса этого года будут отвечать актуальным запросам рынка, которому предстоит восстановление после пандемии», – добавил Евгений Баранов. Перед участниками конкурса «ОМК-Партнерство» открываются большие перспективы. Исполнительный директор Челябинского регионального ресурсного Центра поддержки и развития СО НКО Михаил Комиссаров рассказал о возможностях по привлечению дополнительных средств и доступных грантовых программах. Важным является и то, что форма заявки на конкурс ОМК полностью совпадает с формой заявки на конкурс Фонда президентских грантов. Участники активно привлекают дополнительное финансирование для масштабирования своих проектов. Так, только за прошлый год НКО Челябинска, ставшие победителями «ОМК-Партнерство» в разные годы, получили более 22 млн рублей президентских грантов. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова поделилась личным опытом участия в конкурсе: «ОМК-Партнерство» помогает не только реализовать проект, но и спроектировать его, понять и масштабировать. На заре конкурса я подавала заявку как руководитель НКО с проектом по раннему выявлению онкозаболеваний у взрослых. Благодаря этому опыту, позже наша организация смогла получить президентский грант. Проект работает до сих пор».Передовой опыт ОМК отметил начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов. Он подчеркнул, что конкурс «ОМК-Партнерство» уже много лет соответствует таким требованиям, как, например, прозрачность, цифровизация, к которым большинство компаний приходит только сейчас.«ОМК на протяжении семи лет последовательно движется в сторону системных социальных инвестиций. Конкурс «ОМК-Партнерство» является отличным стимулом для развития сотрудников компании и некоммерческих организаций региона. Деятельность завода в рамках программы корпоративной социальной ответственности нашла большой отклик не только в Советском районе, но и во всем регионе. Мы готовы делиться опытом с другими компаниями, которые планируют запустить в Челябинске свои грантовые конкурсы», – отметила руководитель направления по КСО ОМК Ольга Миронова.В этом году компания ожидает получить на конкурс «ОМК-Партнерство» проекты, направленные на борьбу с последствиями пандемии и бедностью, поддержку социально незащищенных слоев населения. Также ОМК традиционно поддержит благотворительные, спортивные, культурные, экологические и другие инициативы. К участию приглашаются сотрудники завода «Трубодеталь», некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения. Традиционно организации смогут получить до 250 тыс. рублей, а волонтеры – до 50 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Заявки на конкурс можно подать до 31 марта 2021 года включительно через онлайн-платформу «ОМК-Партнерство» (partnerstvo.omk.ru). Победителей компания назовет 27 апреля.По материалам пресс-службы АО «Трубодеталь». Источник: АО «Трубодеталь»Объединенная металлургическая компания направит более двух миллионов рублей на проведение конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» в Челябинске, где расположен завод «Трубодеталь» (входит в состав АО «ОМК»). В этом году компания расширяет географию конкурса и принимает проекты, которые будут реализованы в Советском районе города, но с обязательным привлечением жителей поселка Новосинеглазовского. В рамках специальной номинации организаторы также поддержат один общегородской проект.Об особенностях конкурса в этом году, приоритетных направлениях и дополнительных возможностях жители города узнали в ходе онлайн-презентации «ОМК-Партнерство». Участников приветствовал управляющий директор АО «Трубодеталь». Он отметил, что конкурс «ОМК-Партнерство» – значимое и ожидаемое событие в социальной жизни Челябинской области. «Нам удалось создать партнерство власти, бизнеса и общества, которое успешно работает уже на протяжении семи лет. Уверен, что проекты победителей конкурса этого года будут отвечать актуальным запросам рынка, которому предстоит восстановление после пандемии», – добавил Евгений Баранов. Перед участниками конкурса «ОМК-Партнерство» открываются большие перспективы. Исполнительный директор Челябинского регионального ресурсного Центра поддержки и развития СО НКОрассказал о возможностях по привлечению дополнительных средств и доступных грантовых программах. Важным является и то, что форма заявки на конкурс ОМК полностью совпадает с формой заявки на конкурс Фонда президентских грантов. Участники активно привлекают дополнительное финансирование для масштабирования своих проектов. Так, только за прошлый год НКО Челябинска, ставшие победителями «ОМК-Партнерство» в разные годы, получили более 22 млн рублей президентских грантов. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской областиподелилась личным опытом участия в конкурсе: «ОМК-Партнерство» помогает не только реализовать проект, но и спроектировать его, понять и масштабировать. На заре конкурса я подавала заявку как руководитель НКО с проектом по раннему выявлению онкозаболеваний у взрослых. Благодаря этому опыту, позже наша организация смогла получить президентский грант. Проект работает до сих пор».Передовой опыт ОМК отметил начальник управления общественных связей правительства Челябинской области. Он подчеркнул, что конкурс «ОМК-Партнерство» уже много лет соответствует таким требованиям, как, например, прозрачность, цифровизация, к которым большинство компаний приходит только сейчас.«ОМК на протяжении семи лет последовательно движется в сторону системных социальных инвестиций. Конкурс «ОМК-Партнерство» является отличным стимулом для развития сотрудников компании и некоммерческих организаций региона. Деятельность завода в рамках программы корпоративной социальной ответственности нашла большой отклик не только в Советском районе, но и во всем регионе. Мы готовы делиться опытом с другими компаниями, которые планируют запустить в Челябинске свои грантовые конкурсы», – отметила руководитель направления по КСО ОМК.В этом году компания ожидает получить на конкурс «ОМК-Партнерство» проекты, направленные на борьбу с последствиями пандемии и бедностью, поддержку социально незащищенных слоев населения. Также ОМК традиционно поддержит благотворительные, спортивные, культурные, экологические и другие инициативы. К участию приглашаются сотрудники завода «Трубодеталь», некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения. Традиционно организации смогут получить до 250 тыс. рублей, а волонтеры – до 50 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Заявки на конкурс можно подать до 31 марта 2021 года включительно через онлайн-платформу «ОМК-Партнерство» (partnerstvo.omk.ru). Победителей компания назовет 27 апреля.По материалам пресс-службы АО «Трубодеталь». AzAzA 2021-02-20YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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