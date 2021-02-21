Девять машин столкнулись из-за метели под Чебаркулем

Плохая видимость стала причиной крупной аварии под Чебаркулем. Здесь на дороге столкнулись девять автомобилей, сообщают в социальных сетях очевидцы.

«После Чебаркуля в сторону Челябинска авария — девять машин. На дороге пурга. Ничего не видно даже на расстоянии пяти метров. Движение с аварийками 40 км в час», — сообщает сообщество «ЧП Миасс Челябинск».

Подробности уточняются.

А в это время из-за огромной пробки, которая также образовалась по причине метели, у поселка Нагайбак застряла большая машина с курами, принадлежащая птицекомплексу «Ситно». По словам нашего читателя, проезд к поселку невозможен, так как дорогу задуло снегом.

https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/devyat-mashin-stolknulis-iz-za-meteli-pod-chebarkulem/