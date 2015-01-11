Озерск присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев»

Следует отметить, что накануне 23 февраля партия «Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией» и «Волонтерами Победы» объявила о проведении акции в защиту ветеранов Великой Отечественной войны. Она была направлена в первую очередь на то, чтобы показать всему миру, насколько сильна память о наших защитниках отечества. Также в обращении говорилось о недопустимости глумления над исторической памятью.
В преддверии праздника и непосредственно в День защитника Отечества по всей стране проходили мероприятия в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. В социальных сетях было опубликовано множество отзывов с основным хэштегом #ЗащитимВетеранов. Наши соотечественники демонстрировали ветеранам ответственность перед ними и их подвигом, поддерживали торжественное настроение важного и почитаемого россиянами праздника.
Озерский городской округ не остался в стороне от происходящего. 23 февраля депутаты фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов округа Валентина Сылько, Анатолий Лобода, Максим Шитов, Василий Сметанин, Виталий Вельке и Ольга Юминова вместе с руководителями Советов ветеранов округа и ФГУП «ПО «Маяк», Волонтёрами Победы, ребятами из Общественной молодёжной палаты, Объединенного совета обучающихся и стройотряда ОТИ НИЯУ МИФИ возложили цветы к нескольким мемориалам. Память героев у вечного огня почтили и другие неравнодушные жители округа.
– Во всех регионах нашей страны на защиту ветеранов встали наши соотечественники разных поколений, представители общественных объединений, – отметил исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Максим Шитов. – Я считаю мы обязательно должны были в этот день отдать дань нашим защитникам Отечества, героям Великой Отечественной войны. Тем более, что в наше время постоянно предпринимаются попытки переписать историю. Кроме того, мы должны личным примером показать молодому поколению, как важно сохранить историческую память, чтить наших героев и брать с них пример. Очень важно, что акция нашла отклик среди активной молодёжи и ребята в этот день были вместе с нами.
– Мы пришли к вечному огню в знак единения с поколением победителей, – подчеркнула председатель фракции «Единая Россиия» в Собрании депутатов округа Валентина Сылько. – В прошлом году по всей стране проходили юбилейные мероприятия, посвящённые памяти о Великой Отечественной войне. В этой работе шло активное взаимодействие с общественными организациями. Волонтёры Победы помогают ветеранам и фронтовикам не только один раз в году, ребята практически взяли шефство над многими из них, постоянно держат с ними связь. В такие моменты нам всем нужно объединиться. Только общими усилиями мы сможем отстоять историческую память.
Фото Льва Кириллова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа