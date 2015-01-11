Юнармейцы собрались на слет в Трехгорном

В Трехгорном 21 февраля прошел Третий слет юнармейцев горнозаводской зоны Челябинской области. Участники, несмотря на сложные погодные условия, выполнили всю программу, а также присоединились к Всероссийской акции «Защитим Ветеранов» и «Помним Своих Героев».Как сообщила председатель комиссии по патриотическому воспитанию и ветеранскому наставничеству Общественной палаты Челябинской области Елена Скорнякова, площадкой слета стал уникальный парк «Патриот» города Трехгорного.«Насыщенная конкурсная и военно-историческая программа для более 350 мальчишек и девчонок из 19 юнармейских отрядов школ и детских домов, продемонстрировавших настоящую уральскую закалку и выдержку на крепком морозе, завершилась вручением заслуженных наград – все отряды получили книги с дополненной реальностью «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир», - рассказала Елена Скорнякова.Несмотря на мороз, юнармейцы и представители патриотических организаций региона с большим интересом провели экскурсию по парку «Патриот», посетили выставку оружия, военной и современной техники МЧС. Также делегаты слета приняли участие в реконструкции привала в «Партизанской деревне», увидели реконструкцию боевой операции брянских партизан, отведали каши из военно-полевой кухни, посмотрели концертную программу с участием военно-исторического казачьего клуба «Виктория».Участники слета поддержали Всероссийскую акцию «Защитим Ветеранов» и «Помним Своих Героев», которая впервые была проведена в столь масштабном формате.
Источник: Урало-Сибирский Дом знаний