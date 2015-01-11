Юнармейцы собрались на слет в Трехгорном

На Южном Урале 20 февраля состоялся первый отборочный тур Международного фестиваля народной, национальной, эстрадной и современной песни «Пою мое Отечество». В этом году он посвящен 95-летию уральского композитора Ивана Шутова и проводится в рамках региональной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура», сообщает Дом дружбы народов Челябинской области.

В 2021 году фестиваль стартовал в видеоформате. В первом туре приняли участие творческие коллективы из девяти территорий Челябинской области: Челябинска, Троицка, Копейска, Южноуральска, Коркино, Троицкого, Сосновского, Красноармейского, Пластовского районов. Свое творчество продемонстрировали 10 хоровых коллективов, 10 вокальных ансамблей и шесть солистов, они исполнили народные и патриотические песни, а также (по условия конкурса) произведения Ивана Шутова. Участники выбрали песни «У околицы», «Родной Урал», «Играй, гармонь», «Сторонка, милая сторонка» и другие, показав хороший исполнительский уровень.Оценивало участников профессиональное жюри в составе профессора кафедры народного хорового пения Челябинского государственного института культуры, заслуженного работника культуры Российской Федерации Лиры Шутовой (председатель), директора Дома дружбы народов Челябинской области Юлии Лапидус, доцента кафедры народного хорового пения ЧГИК, лауреата международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Оксаны Перервы.Звания лауреатов первой степени Международного фестиваля народной, национальной, эстрадной и современной песни «Пою мое Отечество» получили:1.​ ​ ​ ​ ​ Народный коллектив​ Вокальный ансамбль «Любава», руководитель Исаков Сергей Николаевич, заслуженный работник Республики Казахстан, Сосновский район, МБУК МСКО Кременкульский ДК.2.​ ​ ​ ​Образцовый коллектив ансамбль народной песни «Родничок», руководитель​ Рыбина Анна Владимировна,​ концертмейстер Садовский Николай Борисович, г. Южноуральск, МАУДО «ДШИ».3.​ ​ ​ ​ ​ Народный коллектив хор русской песни «Сударушка», руководитель Петренко Оксана Николаевна, г. Коркино, МБУ ДК «Горняк».4.​ ​ ​ ​ ​ Хор русской и казачьей песни «СПОЛОХ», хормейстер Бородулин Сергей Иванович,​ концертмейстер Денис Ибатов, Красноармейский муниципальный район, ​ с.Миасское, МУ «Дом культуры».5.​ ​ ​ ​Хор русской песни ДК «Прометей», с. Демарино,​ хормейстер Лучшев Сергей Михайлович, аккомпаниатор​ Малков Дмитрий Александрович, Управление культуры, спорта и молодёжной политики Пластовского муниципального района МКУК МЦКС.6.​ ​ ​ ​ ​ Народный коллектив ансамбль современной народной песни «Родник», руководитель Гаврилов Михаил Алексеевич, МБУ «Центр досуга г.Троицка». 7.​ ​ ​ ​ ​ Кучукбаева Светлана г. Троицк МБУ ЦКР «Энергетик».​Лауреатами второй степени стали:1. Народный коллектив вокальный ансамбль «Коктейль», руководитель Игина Татьяна Владимировна, г. Коркино, МБУ ДК «Горняк».2. Народный коллектив фольклорный ансамбль​ «Праздник», хормейстер Шафикова Анна Игоревна, Красноармейский район, МКУ «Бродокалмакский сельский Дом культуры».3. Народный коллектив хор русской песни радиозавода «Полет», руководитель Теплякова Надежда Ивановна, концертмейстер Ибатов Денис Галимьянович, г. Челябинск.4. Хор русской и казачьей песни «У околицы», руководитель Малков Дмитрий Александрович, хормейстер Тимошевская Наталья Владимировна,​ г. Копейск, ДК Кирова.Званием лауреатов третьей степени отмечены:1. Народный коллектив ансамбль немецкой музыки «Эдельвейс», руководитель Меньшенина Роза Альвисовна, г. Коркино, МБУ ДК «Горняк». 2. Ансамбль народной​ песни «Млада», руководитель Теплякова Надежда Ивановна, г. Челябинск, ГБО ВО ЮУрГИИ​ им. П.И.Чайковского.3. Ганников Глеб, г. Коркино МКУ «Дом культуры Первомайского городского поселения».4. Риде Ева, преподаватель Бутакова Роза Шагалеевна, г. Коркино, МБУДО «Коркинская ДШИ».Дипломом лауреата награжден Благотворительный фонд «Рожденная побеждать», руководитель коллектива Наталья Гернер​, г. Челябинск.Лучшие номера можно увидеть на сайте ddnchel.ru.Следующий отборочный тур Международного фестиваля народной, национальной, эстрадной и современной песни «Пою мое Отечество» состоится уже 15 марта и пройдет в видеоформате.[gallery] Подробнее