Подготовка к Кубку СМИ по горным лыжам, сноуборду и картингу имени Ольги Давиденко вышла на финишную прямую

Традиционный праздник спорта и профессионального мастерства медиа состоится в ближайшие выходные - 26-28 февраля - на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» (г. Миасс). На соревнования специалистов медиасферы зарегистрировались 14 команд и их болельщики. В состав команды оргкомитета (вне зачета) планирует войти первая леди Челябинской области и учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер, которая увлекается горным лыжами. По правилам, утвержденным региональным минспорта, в состязаниях могут участвовать члены Союза журналистов, сотрудники редакций СМИ (руководители, редакторы, журналисты, ведущие, операторы, фотографы), PR-специалисты, блогеры - лидеры мнений. Далеко не в каждой редакции возможно собрать команду из пяти катающихся на горных лыжах или сноуборде, но на Кубке допускается формировать сборные, поэтому некоторые СМИ и пиарщики объединились. Всего на Кубке 2021 года будут представлены не менее 17 СМИ и информационных сайтов: ГТРК «Южный Урал», Медиахолдинг «Первый областной», Свердловское ОТВ, сайт «Хорошие новости» https://hornews.com, «Аргументы и факты», «Деловой квартал», телекомпания «Глобал ТВ» г. Южноуральска, интернет-издание https://newsprom.ru Тюмень, телеканал Совета Федерации «Вместе РФ» (г. Москва), газета «Копейский рабочий», телеканал «Инсит-ТВ» Копейск, «Московский комсомолец-Урал», «Магнитогорский рабочий», АНО Объединенная редакция Аргаяш-МЕДИА, «Российская газета», медиагруппа «Наш Челябинск», медиагруппа «Комсомольская правда». «Кубок СМИ – уникальный проект, родившийся на Южном Урале, а сегодня объединяющий представителей СМИ и пресс-служб разных регионов. Особая благодарность оргкомитету за развитие этой площадки, где в неформальной обстановке можно обменяться идеями с коллегами, обсудить актуальные темы с приглашенными экспертами, наладить контакты с лидерами мнений в медиапространстве. И все это с мотивацией к поддержке спортивной формы, ведь команды еще и соревнуются на горе за Кубок. Где, как не на Южном Урале с его уникальной природой горнолыжный спорт может стать точкой притяжения, объединения медиасообщества! «Комсомолка» поддерживает!» — подчеркнула директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова.С каждой командой едет группа поддержки: в основном тоже специалисты медиасферы, в том числе главреды, директора СМИ. Собираются участники в горнолыжном центре вечером 26 февраля, когда состоится представление команд, а уедут во второй половине 28 февраля после медиафорума. Также многие болельщики из СМИ приедут на «Солнечную долину» в день соревнований, чтоб усилить группу поддержки. Лучшая команда болельщиков получит подарочные сертификаты на катание на тюбингах. Кроме того, болельщики смогут получить в подарок от оргкомитета урок по горным лыжам или сноуборду. «Оргкомитет уделяет пристальное внимание безопасности, ведь далеко не все участники этих соревнований имеют высокий уровень катания, есть и начинающие. Потому выбран выполаживающийся, достаточно безопасный участок склона, — рассказывает Семен Мительман, председатель Совета директоров группы компаний «Микар» (соорганизатора Кубка СМИ 2021). — Значение соревнований — в привлечении внимания к здоровому образу жизни, горнолыжному спорту, который становится доступнее, красоте гор как достопримечательности Южного Урала. Призы от партнеров Кубка могут получить и те, кто не показал высоких спортивных результатов, но был ярким: для этого введены креативные номинации».Традиционно важной частью программы Кубка СМИ является форум. В этом году тема выбрана крайне актуальная и патриотичная: «Топим за Южный Урал – о продвижении гор и других достопримечательностей» (организатор – ПАО Сбербанк). В составе спикеров: представитель Минприроды РФ Алексей Яковлев (в недавнем прошлом директор нацпарка «Таганай»), Раис Габитов – амбассадор Башкирии, организатор ежегодного мероприятия Digital Курултай, близкого Кубку СМИ, Василий Курбацких, строитель L-Town, города-спутника Челябинска, работающий над задачей ни много ни мало вывести Челябинскую область в топ регионов по привлекательности для проживания и посещения. Форум способен стать самостоятельным инфоповодом и основой для материалов в СМИ. Он состоится 28 февраля, с 10:00 до 12:30, на ГЛК «Солнечная долина», конференц-зал отеля Sports Residence. Присутствовать могут все, кто интересуется темой, - не только участникам Кубка СМИ 2021. Но просим заранее зарегистрироваться у оргкомитета.Контакты оргкомитета, история Кубка СМИ с 2012 года, программа, партнеры – на сайте https://кубоксми.рф.Для справкиОрганизаторы Кубка СМИ 2021: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса “Готов к труду и обороне”, Союз журналистов Челябинской области, группа компаний «Микар», ГЛК «Солнечная долина». Поддержку также оказали Русская медная компания, Страховой Дом ВСК (страхование участников соревнований). Победителей ждут призы от стоматологии «Белый кит», клиники «Источник», Surf Coffee, Wellness центра «MyClub», магазина экстремальных видов спорта STREETLAB.