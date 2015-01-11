Более 500 школьников посетят «Золотую долину»

Культурно-познавательный туристический маршрут «Золотая долина» - туристско-краеведческой проект АФСНО «Национальный парк спорта и туризма», направленный на ознакомление детей и подростков с историко-культурными ценностями и памятниками природы Челябинской области. Проект реализуется при поддержке и с использованием средств Фонда губернаторских грантов губернатора Челябинской области.

В рамках каждой из 50 обзорных экскурсий под руководством экскурсоводов МБУ «Городской краеведческий музей» Миасского городского округа школьники познакомятся с природными особенностями Южного Урала, его рельефом, растительным и животным миром, узнают о реках и озерах, административном делении, транспортном сообщении и промышленности региона, получат сведения о прошлом родного края, памятниках его истории, культуры, экономики и перспективах развития.Набор детей и подростков в экскурсионные группы численностью не более 15-20 человек планируется производить на основе принципов добровольности и самоопределения обучающихся. По окончании экскурсии каждый ребенок получит паспорт юного туриста, в котором будет поставлена отметка о прохождении туристского маршрута «Золотая долина».Мероприятия проекта включают разработку плана туристско-краеведческой работы, обустройство (в том числе информационное) экологических троп и туристских маршрутов, составление просветительской программы культурно-познавательного и экологического туризма для проведения экскурсий с учетом интересов целевой аудитории.За счет средств гранта приобретены интерактивные навигаторы (сенсорные панели) с картами, по которым школьники в режиме онлайн смогут выстраивать туристские маршруты, знакомиться с культурно-историческими и природными памятниками «Золотой долины». Также для проведения обзорных краеведческих экскурсий на горе «Известная» на ГК «Солнечная долина» будут обустроены две смотровые площадки со стационарными биноклями (биноскопами).Помимо приобретения оборудования за счет собственных средств АФСНО «Национальный парк спорта и туризма» будут разработаны цифровые сервисы для навигации и предоставления ориентирующей информации учащимся (мобильное приложение, аудио и видеогиды).По итогам реализации проекта краеведческая программа туристского маршрута «Золотая долина» должна стать элементом системы патриотического и культурно-нравственного воспитания подрастающего поколения южноуральцев, позволяя детям и подросткам через познавательный туризм приобщиться к культурно-историческому и природному наследию Челябинской области.