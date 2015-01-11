ПФР информирует: пенсии и ЕДВ для инвалидов продлеваются беззаявительно

Жителям Челябинской области не требуется приходить в управления Пенсионного фонда для продления пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В соответствии с действующим упрощенным порядком органы медико-социальной экспертизы (МСЭ) передают в ПФР все необходимые сведения. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам предыдущего освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на шесть месяцев, как и право на пенсию, ЕДВ, сообщает региональное отделение ПФР.Напомним, в период сложной эпидемиологической ситуации, когда гражданам с ограниченными возможностями здоровья необходимо минимизировать посещения общественных мест, Правительство РФ продлило упрощенную процедуру определения и продления инвалидности до 1 октября 2021 года (постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 155).Отметим, что при первичном установлении инвалидности после получения сведений от органов МСЭ, специалисты управлений ПФР информируют граждан о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг. В случае если у гражданина нет возможности направить заявление удаленно с помощью электронных сервисов, то свое согласие на назначение пенсии по инвалидности он сможет дать специалистам ПФР по телефону. Заявление на доставку при этом можно направить почтой или подать лично.Кроме этого, с августа 2020 года ПФР в беззаявительном порядке назначает ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам. Выплата назначается со дня признания гражданина инвалидом по сведениям, поступившим в ПФР из Федерального реестра инвалидов.Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале госуслуг. С информацией также можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Федерального реестра инвалидов.Справочно:В Челябинской области зарегистрировано 82,6 тыс. получателей пенсии по инвалидности, из них 27,6 тыс. получают страховую пенсию и 55 тыс. – пенсию по государственному пенсионному обеспечению (из которых 15,7 тысяч являются детьми-инвалидами). Кроме того 223,9 тыс. южноуральцев получают ЕДВ по инвалидности.