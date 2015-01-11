На дорогах Озерска устраняют последствия непогоды

Озерский городской округ пережил натиск стихии без аварий в энергосистеме благодаря четкой и слаженной работе сотрудников ММПКХ, оперативно ликвидировавших локальные неполадки на линиях электропередач, в округе практически не было перебоев с электроэнергией, водо- и теплоснабжением.
Стоит отметить, непогода стала причиной дорожно-транспортного происшествия с многочисленными участниками: 23 февраля на ул. Космонавтов (в районе дамбы) произошло столкновение 13 автомобилей. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за несоответствия скорости движения транспортных средств метеорологическим условиям.
По словам первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева, после ДТП движение на этом участке дороги было перекрыто, так как из-за сильной метели дорожная техника не успевала убрать снег, буквально через 15 минут снежные переметы появлялись на дороге, мешая проезду автотранспорта. Маршруты для автобусов, которые проезжают вдоль дамбы, изменены: транспорт следует по ул. Челябинской, Герцена, Менделеева.
- Основная задача дорожных служб сейчас – ликвидировать снежные переметы на автодорогах и перекрестках. В первую очередь расчищаются автодороги с высокой интенсивностью движения автотранспорта и регулярным движением автобусов, остановочные комплексы, чуть позже дорожники перейдут на второстепенные дороги. Как только позволят погодные условия и стихнет ветер, движение на участке автодороги возле дамбы будет восстановлено, - комментирует Иван Сбитнев.
По информации управления капитального строительства и благоустройства администрации, специалистами управления усилен контроль за подрядными организациями по очистке улично-дорожной сети Озерска.
Улица Набережная в 14:00 часов 24 февраля.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа