Хоккей на валенках: радость жизни и новые победы

19 февраля закончились игры кругового турнира по хоккею на валенках среди мальчиков 6-8 классов.

Большинство игр проходило в равной, бескомпромиссной борьбе, поскольку силы и навыки юных игроков были примерно равными. В результате, набрав по 12 очков, два первых места заняли команды лицея №39 и школы №38. Согласно положения о турнире, эти команды автоматически вышли в полуфинал. Благодаря победе в личной встрече ребята из лицея №39 продвинулись вверх по турнирной таблице. По этой же причине команда школы №25 опередила команду школы №33. Именно этим командам предстоит доказать право участвовать в полуфинальных играх, сыграв в ¼ финала с командами школ №30 и №21. Пока явным фаворитом является команда лицея №39, но в предшествующие годы в школьном хоккее на валенках было множество непредсказуемых ситуаций, которые возможны и в этом году.

В старшей возрастной группе игры продолжаются. Здесь уже определилась команда, занявшая 1 место – лицей №23. Прекрасно выглядит и команда школы №21, которая готова выйти в полуфинал. А вот за оставшиеся места идет нешуточная борьба, результат которой пока не известен. Заключительные игры в этой группе пройдут в ближайшее время.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46012/