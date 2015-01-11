Свет вернулся к 60% южноуральцев, пострадавших от стихии

Энергетики «Россети Урал» возобновили электроснабжение более 60% жителей Челябинской области, пострадавших из-за стихии, – свет вернулся в дома жителей 31 населенного пункта.

На электросетевых объектах, осуществляющих электроснабжение 95 населенных пунктов в Верхнем Уфалее, Агаповском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском районах, аварийно-восстановительные работы продолжаются

«В ремонтных работах задействовано 111 аварийно-восстановительных бригад филиала “Челябэнерго” общей численностью 344 человека, оснащенных 130 единицами спецтехники. Также в Челябинскую область прибыли 15 аварийно-восстановительных бригад филиала "Свердловэнерго", "Пермэнерго", дочерней компании – "Россети Урал-Екатеринбург" и Южно-Уральского подразделения "Россети ФСК ЕЭС" в составе 80 человек, оснащенные 22 единицами спецтехники и резервными источниками электроснабжения. Специалисты продолжат работать в круглосуточном режиме, чтобы в максимально сжатые сроки возобновить подачу электроэнергии во все населенные пункты региона», – говорится в сообщении.

Отметим, восстановление электроснабжения до сих пор осложнено неблагоприятными погодными условиями. Для решения проблемы энергетики активно взаимодействуют с региональными и муниципальными властями. Коммунальные службы оказывают максимальное содействие энергетиками по расчистке дорог и подъездных путей к энергообъектам.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефонам контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.

https://dostup1.ru/society/Svet-vernulsya-k-60-yuzhnouraltsev-postradavshih-ot-stihii_134564.html