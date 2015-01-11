На Южном Урале начался новый цикл подготовки туристских кадров

Организации Челябинской области начали подготовку туристских кадров по нескольким направлениям. Образовательные курсы предназначены для руководителей туристских групп на маршруте, сообщает Молодежный ресурсный центр.В середине февраля в челябинском Центре детско-юношеского туризма «Космос» заработала Школа инструкторов детско-юношеского туризма. Подготовка продлится до сентября 2021 года. В результате 26 слушателей получат знания и навыки, необходимые для руководства категорийными походами с обучающимися.С 19 марта начнется подготовка организаторов детско-юношеского туризма в Областном Центре дополнительного образования детей. К июню 2021 года педагоги ознакомятся с основными требованиями туристско-краеведческой работы с детьми и организацией туристских походов с обучающимися до 3-й степени сложности (до 6 дней без преодоления категорированных препятствий). В этот же день стартует подготовка организаторов спортивного туризма, которой займется РФСОО «Федерация спортивного туризма Челябинской области». В компетенции прошедших эту подготовку слушателей — организация учебных мероприятий по спортивному туризму, спортивных туристских походов и экспедиций, в основе которых лежит организация прохождения туристского маршрута с включением категорированных локальных или протяженных препятствий.«В Челябинской области сложилась система разносторонней подготовки туристских кадров, — комментирует руководитель Регионального центра детско-юношеского туризма Алексей Слаутин. — Отличаются сроки, продолжительность, итоговые навыки и знания. Неизменным остается только одно правило — занятия ведут признанные практики».С подробной информацией о курсах подготовки можно ознакомиться по ссылке.Добавим, что по итогам подготовки слушатели будут внесены в соответствующие реестры туристских кадров.