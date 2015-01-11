На Южном Урале начался новый цикл подготовки туристских кадров

На Южном Урале для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) планируется продлить на 6 месяцев так называемую амнистию, которая подразумевает продление договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности региона или муниципалитетов, а также тех, госсобственность на которые не разграничена, без проведения торгов. По действующему законодательству ее срок истекает 1 июня 2021 года.

Соответствующие поправки в областной закон от 09.04.2020 г. №131-ЗО министерство экономического развития Челябинской области прорабатывает совместно с депутатами, органами местного самоуправления, общественными и деловыми объединениями.Также сейчас, чтобы продлить договор аренды земельного участка без проведения торгов, владельцу НТО необходимо обратиться с заявлением в уполномоченный орган не позднее чем за 90 календарных дней до окончания действия документа. В случае принятия предлагаемых изменений сделать это можно будет вплоть до дня истечения срока действия договора.Дополнительно проектом поправок предусматривается возможность продлевать договор аренды земельного участка для размещения НТО без торгов, даже если срок его действия истек до 1 марта 2015 года, что сейчас невозможно.Эти меры позволят в период восстановления деловой активности исключить дополнительные административные барьеры для бизнеса, добросовестно исполняющего свои обязательства по заключенным договорам.В настоящее время поправки проходят стадию обсуждений и доработки. Подробнее