В ЧОКБ освоили методику, избавляющую от тяжелых последствий инсульта

Врачи отделения сердечно-сосудистой хирургии совместно с рентгенхирургами научились предотвращать тяжелые последствия инсульта, такие как паралич, нарушения речи и памяти. В первые часы после приступа они выполняют стентирование сонной артерии.«Под контролем рентгена в периферию сонную входят специальным катетером с баллончиком, расширяют бляшку, и чтобы она больше не слипалась и не создавала сужения, ставят стент, металлическую арматуру. Для сонных артерий это особо тонкая процедура, потому что любой внезапный факт, например, отколовшийся кусочек бляшки, или стент неправильно встал, под углом, это все грозит огромными неприятностями для организма. Поэтому здесь ответственность втройне больше, чем при других операциях», – отметил Алексей Фокин
, профессор, руководитель сердечно-сосудистого центра ЧОКБ.Одним из счастливчиков, переживших тяжелый инсульт с минимальными потерями благодаря мастерству врачей, стал житель Красноармейского района:«Я сидел дома, на табуретке, резал картошку для скотины, вдруг упал. Очнулся уже, когда бабка моя из магазина вернулась. Сразу скорую вызвали, и сюда. Везде быстро на каталке возили, все заботливые, вежливые. Один раз только доктор голос повысил, уже на операции. Сказал: «Головой не верти!» А сейчас уже все хорошо. Спасибо врачам, всему отделению за то, что я хожу сам», – рассказал пациент.Бляшка в сонной артерии отличается от подобных бляшек в других локализациях тем, что первым проявлением ее может быть сразу инсульт, с нарушением сознания, речи, движения, иногда и гибелью человека.«По данным дуплексного сканирования при поступлении к нам у пациента имелся стеноз 70% левой внутренней сонной артерии, и 75% стеноз правой внутренней сонной артерии. Сейчас никакого стеноза нет, у пациента произошел полный регресс неврологической симптоматики. Без этой операции мог наступить повторный инфаркт головного мозга, как следствие-полная парализация половины тела и инвалидность», – рассказал Филипп Чекорский
, заведующий отделением сосудистой хирургии ЧОКБ.
Источник: пресс-служба ЧОКБ