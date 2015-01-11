ПФР напоминает, как индексируются пенсии работающих южноуральцев после увольнения

В соответствии с федеральным законом* работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. В случае увольнения пенсия выплачивается в полном размере с учетом всех индексаций, которые прошли в период работы пенсионера, сообщает пресс-служба ОПФР по Челябинской области.При этом увеличенный размер пенсии будет выплачиваться, начиная с четвертого месяца после увольнения. Этот порядок законодательно закреплен для обработки в ПФР ежемесячных отчетов страхователей о работающих пенсионерах. Именно в результате обработки этих сведений выносятся решения об увеличении пенсии.Например, если пенсионер уволился в феврале, то в марте в отчетах у страхователя за предыдущий месяц он будет числиться работающими. В апреле организация отчитается за март, и в ПФР поступит информация об увольнении гражданина. Затем в мае ПФР примет решение о выплате проиндексированной пенсии, а в июне пенсионеру будет выплачена увеличенная пенсия и разовая доплата к ней за три прошедших после увольнения месяца – март, апрель, май.Обращаем внимание, что после прекращения пенсионером трудовой деятельности, проиндексированная пенсия будет выплачена только за период с первого числа месяца, следующего за увольнением (согласно примеру это будет март).Для удобства в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР каждый работающий пенсионер может заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, в которой будет указан размер получаемой пенсии (на данный момент без индексаций) и назначенной (актуальной после проведения перерасчета). Заказать выписку можно в разделе «Индивидуальный лицевой счет» - «Заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета». Указанная выписка будет направлена в электронной форме на e-mail или на бумажном носителе по почте.* Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральный закон от 01.07.2017 № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»».