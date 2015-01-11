Лучшее в России предприятие-участник нацпроекта продолжает развивать культуру бережливого производства

«Златоустовский машиностроительный завод», чей опыт участия в национальном проекте «Производительность труда» признан лучшим в России по итогам 2020 года, уже самостоятельно внедряет бережливое производство на новых участках. Это даёт ему возможность и дальше серьёзно укреплять свои позиции на рынке. С начала 2021 г. рабочая группа из технологов, мастеров участков и руководителей подразделений завода планомерно вводит улучшения на участке покрытий производственно-технического комплекса «Электробытовые приборы и алюминиевые изделия» (ПТК «ЭлБПАИ»).«Повышение производительности труда сегодня крайне важно на любом производстве для успешной конкурентной борьбы. Участие в нацпроекте показало нам, каких результатов можно добиться всего за полгода. Поэтому, закончив оптимизировать под руководством экспертов Федерального Центра компетенций участок сборки стационарных электроплит «Мечта», мы с ещё большим энтузиазмом, а, главное, с гораздо более глубоким пониманием сути процессов, приступили к улучшению показателей на других участках. Итоги работы мы подведем в марте, но уже сейчас можно отметить значительное сокращение неэффективных действий», – рассказывает начальник отдела по организации и мониторингу проектов АО «Златмаш» Вера Кузнецова.Предприятие вступило в нацпроект ещё в декабре 2019 года, одним из первых в регионе. За 6 месяцев незавершенное производство на различных этапах сборки на пилотном участке удалось снизить на 64%,увеличив её скорость на 25%, а производительность труда – на 34%. Кроме того, отдельные бригады увеличили зарплату почти на 29%.Следующим этапом стало создание проектного офиса для дальнейшего развития производства, а потоком - процесс сборки малых плит. Параллельно началась работа на участке покрытий ПТК «ЭлБПАИ».На первом этапе рабочая группа проекта «Оптимизация процесса сварки и покрытий» должна определить, сколько времени от рабочей смены уходит на основную (циклическую) и периодическую (перемещение по цеху, наладка оборудования и т.п.) деятельность. И та, и другая создают продукт, но в процессе производства появляются резервы и потери времени, за которые платит предприятие, но не покупатель. Таким образом, наращивая темпы выпуска, необходимо найти колебания производственного такта. Снизив их, сотрудники участка смогут выполнять больший объем работы за то же самое время. «Для решения поставленных задач мы должны усовершенствовать весь производственный процесс. Необходимо проследить полный путь изготовления изделия, выявить ключевые моменты, на которых и сосредоточить внимание, чтобы повысить производительность труда без интенсификации, это очень важно. Участок покрытий - не сборочный конвейер, и возникнут определенные трудности, с которыми, я уверена, мы успешно справимся. Мы в самом начале пути, и только совместные усилия всех подразделений помогут полноценно реализовать проект и получить желаемый результат», – отмечает Вера Кузнецова.В первую очередь, участники проекта разработают «Карту потока создания ценности». Это даст им возможность проследить производственную цепочку создания продукции от предыдущего до следующего участка, увидеть и понять направление материальных и информационных потоков в ходе производственного процесса. Важным этапом работы станет создание диаграммы «Спагетти». Она поможет наглядно отразить движение людей, материалов, деталей для каждой операции, что позволит определить, где происходят задержки и лишние перемещения, а значит, теряется время.«Златмаш» всегда отличал вдумчивый и ответственный подход к производственным процессам. Их успех в нацпроекте - отличный пример того, как организованность, целеустремленность и планомерная работа по внедрению изменений позволяют добиться лучших показателей в стране. Я был уверен, что, и выйдя в самостоятельное плавание, они обязательно продолжат распространять положительный опыт внедрения грамотного планирования и современных технологий бережливого производства. Ведь основная задача нацпроекта - научить предприятия повышать производительность и без непосредственного участия экспертов РЦК или ФЦК. Но прежде они, конечно, должны получить готовый пакет решений, методик и технологий, которые позволят без значительных инвестиций добиваться больших результатов, повышая конкурентоспособность, качество продукции и зарплаты сотрудников», – комментирует Сергей Казаков, директор Фонда развития промышленности Челябинской области, реализующего в регионе мероприятия нацпроекта«Производительность труда».В апреле этого года «Златоустовский машзавод», продолжая проект «Оптимизации процесса сварки и покрытий», начнёт внедрять улучшения уже на участке сварки. Немаловажной частью работы руководство компании считает и офисные процессы, также требующие улучшений, ведь часть доходов предприятия зависит именно от них.***АО «Златоустовский машиностроительный завод» (входит в структуру Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос») – одно из ведущих предприятий-изготовителей ракетных комплексов стратегического назначения ВМФ РФ и самое крупное в Челябинской области по объемам государственного оборонного заказа. Наряду с его выполнением на заводе успешно развивается выпуск гражданской продукции, в том числе стационарных электроплит «Мечта».Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области реализацию мероприятий нацпроекта осуществляют региональные Министерство промышленности и Фонд развития промышленности. К 2024-му году участниками нацпроекта должны стать 162 предприятия региона. На данный момент в него вступило уже 60 организаций области.