Лучшее в России предприятие-участник нацпроекта продолжает развивать культуру бережливого производства

В преддверии Дня защитника Отечества председатель Совета ветеранов Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск майор милиции в отставке Сергей Серухин и представитель Общественного совета при УМВД Наталья Алаторцева провели «Уроки мужества» для учеников 24 школы, а также для детей сотрудников градообразующего предприятия «ФГУП ПО «Маяк» Подробнее