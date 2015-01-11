В Челябинскую область на авторалли приехали 56 экипажей

В прошедшие выходные, 22 и 23 февраля, в Кыштыме и Карабаше (Челябинская область) прошел V этап Кубка России по ралли «Малахит».
На соревнования со всей страны приехали 56 экипажей. За два прохождения участники гонки преодолели не меньше 36 км чистого льда.
Лидерами состязаний стали Ременник Сергей и Данилова Марина (Асбест, Москва), на втором месте – Миронов Алексей и Петухов Дмитрий (Асбест, Екатеринбург), третьими в абсолютном зачете стали Рогозин Александр и Курносов Алексей (Ижевск, Смоленск)
В этом году соревнования прошли в поддержку Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-na-avtoralli-priehali-56-ekipazhey_134603.html